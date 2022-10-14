Раздача повесток путем «облав» в Петербурге не приведет к результату – Полежаев

В СВО на территории Украины погиб первый мобилизованный из Петербурга
Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, погиб...Подробнее
На петербургских предприятиях пытаются мобилизовать тех, кого нельзя заменить. Об этом заявил политтехнолог Вадим Полежаев.
Эксперт обратил внимание на недавние «облавы» на резервистов в Петербурге и попытки мобилизовать работников оборонных предприятий. По словам Полежаева, раздача повесток таким путем не приведет к результату.
Также эксперт обратился к вице-губернаторам Ирине Потехиной и Борису Пиотровскому и руководителю Центра управления регионом (ЦУР) Елене Никитиной с просьбой проверить призыв сотрудников оборонных предприятий. Без этих специалистов организации не смогут работать, напомнил Полежаев.
Ранее стало известно, что в некоторых районах Петербурга начались массовые рейды на резервистов. Журналисты предположили, что губернатор Александр Беглов имеет к этому прямое отношение. Людей поджидали у домой и проверяли документы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, погиб...Подробнее
46-летний житель Ярославля по имени Денис в первых числах сентября купил путевку в Турцию, куда планировал отправиться...Подробнее
Мужчины, попадающие под частичную мобилизацию, отправляются в военторги. При этом местные власти заявляют что бойцы...Подробнее
В Башкирии жители начали жаловаться на то, что их вынуждают сдавать деньги для мобилизованных. В частности, об этом...Подробнее
Литва в лице министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Об этом...Подробнее
В Москве полицейские начали раздавать повестки в хостелах. Об этом рассказала девушка их Красноярска, которая приехала...Подробнее
Зампредседателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил о том, что массовая раздача военкомами повесток у...Подробнее
На территории Украины, где Россия проводит специальную военную операцию, уже погибли пятеро мобилизованных жителей...Подробнее
Одно из самых крупных финансово-кредитных учреждений в России Сбербанк за последнее время заметно уменьшил количество...Подробнее
Врачи из Петербурга не смогли улететь за границу. Их с рейса на Египет сняли прямо в Пулково. Даже «официальная бронь...Подробнее
Комментировать