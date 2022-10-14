Раздача повесток путем «облав» в Петербурге не приведет к результату – Полежаев

Вчера, 21:04

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Раздача повесток путем «облав» в Петербурге не приведет к результату – Полежаев
Фото из открытых источников

На петербургских предприятиях пытаются мобилизовать тех, кого нельзя заменить. Об этом заявил политтехнолог Вадим Полежаев.

Эксперт обратил внимание на недавние «облавы» на резервистов в Петербурге и попытки мобилизовать работников оборонных предприятий. По словам Полежаева, раздача повесток таким путем не приведет к результату.

«Раздачи повесток путём облав не дают никакого результата. При условном невыполнении плана в трёх районах Петербурга в 780 человек, удалось мобилизовать лишь 24 человека. При этом к "операции" были привлечены свыше 80 сотрудников полиции и около 140 сотрудников администраций районов», - написал Полежаев в Telegram-канале «Агентство новостей политики».

Также эксперт обратился к вице-губернаторам Ирине Потехиной и Борису Пиотровскому и руководителю Центра управления регионом (ЦУР) Елене Никитиной с просьбой проверить призыв сотрудников оборонных предприятий. Без этих специалистов организации не смогут работать, напомнил Полежаев.

Ранее стало известно, что в некоторых районах Петербурга начались массовые рейды на резервистов. Журналисты предположили, что губернатор Александр Беглов имеет к этому прямое отношение. Людей поджидали у домой и проверяли документы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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