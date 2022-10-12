Городские фонтаны Санкт‑Петербурга завершают сезон

Сегодня, 15:47

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Городские фонтаны Санкт‑Петербурга завершают сезон
Фото: Кагаев Дмитрий

В 2022 году в Петербурге работали 76 фонтанов, находящихся в ведении ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга», в том числе 3 фонтанных комплекса. К 17 октября все городские фонтаны будут законсервированы. До 31 октября специалисты проведут необходимые работы: из гидротехнической системы полностью сольют воду, очистят фонтан от мусора и демонтируют насадки и светильники.

Работники Водоканала уже законсервировали фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина у Финляндского вокзала, а также светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, «Крестики-нолики» в Сестрорецке.

«Сезон 2022 года был продолжительным. Большинство фонтанов радовали петербуржцев до середины октября. Кроме того, хорошее лето и теплая осень позволили завершить целый ряд проектов по реконструкции и воссозданию городских фонтанов», - отметил Александр Беглов. 

В 2022 году в рамках сформированной по поручению Губернатора Санкт‑Петербурга программы возрождения и реконструкции городских фонтанов ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» на собственные средства при содействии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению восстановил 10 гидротехнических сооружений.

В том числе восстановлен объект культурного наследия - фонтан «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли, фонтан «Невский одуванчик» на проспекте Большевиков, 3, а также фонтаны на Английском проспекте, 13, на проспекте Ленина, 22 в Колпино, на улице Щербакова 4/18, на 5-й линии Васильевского острова, 40, на проспекте Стачек, 148, на улице Куйбышева, 3, на улице Пинегина, 23, на 8-й линии Васильевского острова, 31.

Реализация программы реконструкции городских фонтанов будет продолжена в 2023 году.

Всего в хозяйственном ведении предприятия в настоящее время находится 112 фонтанов, часть из них были переданы на баланс предприятия в нерабочем состоянии.

Источник: gov.spb.ru

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