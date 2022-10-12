Полицейские Гатчинского района Санкт-Петербурга задержали 15-летнего подростка, избившего первокурсника института

В СВО на территории Украины погиб первый мобилизованный из Петербурга
Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, погиб...Подробнее
13 октября в 14:45 в полицию Гатчинского района поступила информация из больницы о том, что к ним в тяжелом состоянии доставлен 18-летний студент 1 курса экономического института, с серьезными травмами внутренних органов.
Полицейское следствие возбудило по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Вечером того же дня у дома 8 по площади Манина поселка Войсковицы, Гатчинского района Ленинградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудниками полиции был задержан 15-летний учащийся 1 курса колледжа при вышеупомянутом институте.
Как установили полицейские, конфликт между молодыми людьми еще возник в салоне рейсового автобуса, в котором они ехали. Оба вышли на конечной автобусной остановке «Станция Елизаветино» на Вокзальной улице в посёлке Елизаветино, где ссора переросла в драку.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Источник: 78.мвд.рф
Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, погиб...Подробнее
После объявления в России мобилизации многие россияне предпочли выехать в другие страны и в числе таких стран, где...Подробнее
Мужчины, попадающие под частичную мобилизацию, отправляются в военторги. При этом местные власти заявляют что бойцы...Подробнее
Как действовать тем, кого сотрудники военкомата не застали дома, рассказали на правительственном портале «Объясним.ру»....Подробнее
Бизнесмен Евгений Пригожин призвал к консолидации российского общества. Соответствующее заявление предпринимателя...Подробнее
В Польше на нефтепроводе «Дружба» зафиксирована утечка топлива вследствие повреждений этой инфраструктуры. Об этом...Подробнее
В Башкирии жители начали жаловаться на то, что их вынуждают сдавать деньги для мобилизованных. В частности, об этом...Подробнее
На территории Украины, где Россия проводит специальную военную операцию, уже погибли пятеро мобилизованных жителей...Подробнее
В России с 21 сентября проходит мобилизация, и объявил ее президент РФ Владимир Путин. Мобилизованные граждане...Подробнее
Врачи из Петербурга не смогли улететь за границу. Их с рейса на Египет сняли прямо в Пулково. Даже «официальная бронь...Подробнее
Комментировать