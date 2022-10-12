Полицейские Гатчинского района Санкт-Петербурга задержали 15-летнего подростка, избившего первокурсника института

13 октября в 14:45 в полицию Гатчинского района поступила информация из больницы о том, что к ним в тяжелом состоянии доставлен 18-летний студент 1 курса экономического института, с серьезными травмами внутренних органов.

Полицейское следствие возбудило по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Вечером того же дня у дома 8 по площади Манина поселка Войсковицы, Гатчинского района Ленинградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудниками полиции был задержан 15-летний учащийся 1 курса колледжа при вышеупомянутом институте.

Как установили полицейские, конфликт между молодыми людьми еще возник в салоне рейсового автобуса, в котором они ехали. Оба вышли на конечной автобусной остановке «Станция Елизаветино» на Вокзальной улице в посёлке Елизаветино, где ссора переросла в драку.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: 78.мвд.рф