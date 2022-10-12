В Петербурге губернатору Беглову предложили потрудиться дворником 

Сегодня, 13:27

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В Петербурге губернатору Беглову предложили потрудиться дворником 
Фото из открытых источников

Коммунальным службам Санкт-Петербурга не хватает порядка трех тысяч дворников, сообщается в СМИ. Горожане предложили губернатору Александру Беглову взять в руки лопату и восполнить таким образом дефицит в сфере ЖКХ.

Ранее сотрудники городского центра занятости (ГЦЗ) сообщили о нехватке рабочих рук в коммунальных структурах мегаполиса. При этом работодатели предлагают потенциальным дворникам оклад до 50 тысяч руб.

«Кроме того, среди востребованных профессий — трактористы, электрогазосварщики, монтажники трубопроводов, сантехники, повара и инженеры. Всего в Петербурге сейчас открыто 35,5 тысячи вакансий», — говорится в сообщении ГЦЗ.

Активисты из движения «Город перемен» разместили эту публикацию у себя в соцсетях. Они сопроводили запись фотографией губернатора Беглова от 2019 года с лопатой в руках, когда Северная столица столкнулась с «коммунальным коллапсом». Именно «лопата Беглова» стала известным сетевым мемом в Северной столице.

Горожане в комментариях под этим постом предложили градоначальнику воспользоваться ситуацией и за указанную службой занятости зарплату поработать дворником уже этой зимой.

 

Примечательно, что проблема снегоуборки является для Санкт-Петербурга актуальной не первую зиму. Локальные СМИ связывают ситуацию с губернатором Александром Бегловым и его ближайшим окружением, в чьи профессиональные задачи входит закупка и подготовка спецтехники к зимнему сезону.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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