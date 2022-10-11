Мать ученика школы №430 рассказала о несправедливости к льготникам в школьной столовой

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В школе №430 Петродворцового района детей кормят по принципу «кто богаче, тот ест вкусно». Об этом сообщила мать одного из учеников. Она отметила, что лично пробовала блюда, и напомнила о более ранних жалобах на поставщика питания «Кавалер». Проблема с некачественным льготным питанием не может решиться уже год.
По словам родительницы, в школе можно купить несколько видов обедов. Льготный за 130 рублей включает в себя суп и второе, но ребенок не может выбрать конкретное второе блюдо. Средний стоит 140 рублей, и дети могут выбрать второе. Дорогой можно купить за 150 рублей, и тогда школьники сами выбирают суп, второе и салат. Качество более дорогостоящих обедов лучше, чем льготного.
Женщина рассказала, что суп за 130 неплохой, но пересоленный, а вот на второе дали «мясо с ошметками жира» и плохо проваренный картофель. В обеде за 140 рублей хороший шницель, а вот салаты все заветренные, потому что их выставляют с самого утра.
Примечательно, что документацию о питании, которую может получить любой родитель, женщине так и не показали.
Она намерена снова обратиться в вышестоящие ведомства, чтобы решить проблему с некачественным питанием от комбината «Кавалер».
Ранее СМИ писали об испорченных йогуртах в школе №536 Приморского района. Родители школьников пожаловались на инцидент губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, но он не уделил им внимания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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