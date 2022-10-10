Мобилизованные петербуржцы призвали Смольный увеличить выплаты участникам СВО, а не «осваивать» бюджет

Сегодня, 21:29

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Мобилизованные петербуржцы призвали Смольный увеличить выплаты участникам СВО, а не «осваивать» бюджет
Фото из открытых источников

Мобилизованных граждан обеспечивают всем необходимым кроме, разве что, сигарет. Об этом движению КИБЕР ФРОН Z рассказал подписчик Telegram-канала Андрей из Петербурга. При этом он призвал Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не выделять средства из резервного фонда на закупку обмундирования, а направить их на увеличение денежного довольствия для мобилизованных. По его мнению, в противном случае деньги могут попросту разворовать.

Всем, кому придет повестка, Андрей посоветовал не суетиться. Бежать за касками и бронежилетами не нужно – все это выдадут.

«Минобороны нас всем обеспечивает. Сегодня только возмущались тем, что губернатор Беглов там какие-то деньги из бюджета решил срочно выделить на покупку снаряжения мобилизованным. Куда они пойдут - непонятно, видимо в карманы чиновников или самого губернатора. Мы одеты, обуты. НАМ ВСЕ ВЫДАЛО МИНОБОРОНЫ. Ну кроме сигарет и прочих ништяков. Так что не надо разворовывать резервный фонд города, закупая ненужную хрень. Лучше бы на эти деньги увеличили городские выплаты для мобилизованных», - написал петербуржец.

Он пояснил, что добровольцам, участвующим в СВО, платят по 300 тысяч рублей. Однако призывникам по частичной мобилизации от города платят только 100 тысяч. В остальном же военнослужащего абсолютно все устраивает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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