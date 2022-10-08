Дефицит дворников может привести к повторению «снежного коллапса» в Петербурге  

Вчера, 16:31

0

Image 16+
Дефицит дворников может привести к повторению «снежного коллапса» в Петербурге  
Фото из открытых источников

Перед наступлением зимнего сезона в Санкт-Петербурге остаются незакрытыми 2,7 тысячи вакансий дворников и водителей спецтранспорта. Об этом сообщают петербургские СМИ со ссылкой на профильные сайты по поиску работы.  

Ранее губернатор Александр Беглов завил о готовности Петербурга к предстоящей зиме. Однако учитывая дефицит дворников, многие эксперты опасаются, что Северная столица может столкнуться с теми же проблемами, что и прошлой зимой. 

В прошлом году Смольный также рапортовал о полной готовности всех коммунальных служб к осенне-зимнему периоду. Сообщалось о полной укомплектованности штата дворников, спецтехники и водителей. Однако первые же снегопады погрузили город в «снежный коллапс». Северная столица встала в многочасовых пробках, а многие горожане получили травмы на нерасчищенных от снега и наледи улицах.  

Начиная с 2018 года губернатор Беглов заявляет о системных проблемах в сфере ЖКХ Петербурга, однако за это время ситуация с уборкой города от снега так и не улучшилась.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Росгвардия предотвратила теракт в Петербурге

Вчера, 21:24

Похищение по заказу матери: как наркозависимый подросток стал жертвой?

Вчера, 21:19

Дефицит дворников может привести к повторению «снежного коллапса» в Петербурге  

Вчера, 16:31

Отчужденность Смольного от проблемы реставрации исторических домов привела к разрушению города — эксперт

8-10-2022, 20:38

В Санкт-Петербурге объявлено о введении бесплатного пользования общественным транспортом родственникам мобилизованных

8-10-2022, 14:19

Политолог Соловейчик не уверен, что Беглов выполнит обещания по уборке снега в Петербурге зимой

7-10-2022, 16:49

Макаренко осудил Беглова за желание поквитаться с Пригожиным отменой показа «Лучших в аду»

6-10-2022, 14:39

Питерские спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе

5-10-2022, 20:53

Запрет показа фильма «Лучшие в аду» отрицательно сказался на рейтинге Беглова

5-10-2022, 13:18

Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

4-10-2022, 18:13

В СК РФ возбудили уголовное дело по факту «сомнительной застройки» в природной зоне Сестрорецка 

3-10-2022, 21:00

Следственный комитет обратил внимание на аварийность лазурных автобусов в Санкт-Петербурге

3-10-2022, 15:19

Беглов решил ограничиться минимальной поддержкой мобилизованных петербуржцев при «стабильной экономической ситуации» в городе

30-09-2022, 16:30

Смольный не спешит исправлять ошибки в процессе организации частичной мобилизации

29-09-2022, 17:54

Расследования журналистов о дочерях Беглова стали причиной для экстренного совещания с юридическим комитетом Смольного

29-09-2022, 12:29

Санкт-Петербург: Полиция задержала двух женщин, убедивших пенсионерку в легком заработке за ее же деньги

29-09-2022, 12:02

Петербург значительно отстает от Москвы в обновлении вагонов метрополитена

25-09-2022, 17:37

Общественность просит чиновников Петербурга принять участие в частичной мобилизации

23-09-2022, 12:44

Военком Петербурга: Призыв и мобилизация в России не связаны между собой

23-09-2022, 08:44

Журналисты Смольного могли намеренно умолчать о провале вакцинации от COVID-19

22-09-2022, 09:18

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ярославцы, эмигрировавшие в Грузию, сообщили, как относятся к русским

Ярославцы, эмигрировавшие в Грузию, сообщили, как относятся к русским

9-10-2022, 19:54

0

Мобилизация подтолкнула многих россиян к тому, чтобы покинуть страну, несмотря на осуждение сограждан. Те, кто...

Подробнее
Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска

Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска

9-10-2022, 07:59

0

Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска. Мужчина переехал в...

Подробнее
Ярославца не выпустили за границу, несмотря на бронь от предприятия из-за мобилизации

Ярославца не выпустили за границу, несмотря на бронь от предприятия из-за мобилизации

9-10-2022, 10:44

0

Из-за мобилизации пограничники не выпустили на отдых в Турцию 31-летнего жителя Ярославля. Мужчина рассказал, что...

Подробнее
Юрист из Перми рассказал о том, подлежат ли мобилизации осужденные

Юрист из Перми рассказал о том, подлежат ли мобилизации осужденные

9-10-2022, 09:54

0

Юрист из Перми Магомед Кантаев ответил на ряд вопросов, касающихся частичной мобилизации, объявленной в России 21...

Подробнее
Какие болезни освобождают от воинской обязанности

Какие болезни освобождают от воинской обязанности

9-10-2022, 10:19

0

Категорию годности военнообязанного можно узнать, заглянув в его военный билет. Дмитрий Кашка, медицинский юрист,...

Подробнее
Приведена хроника теракта на Крымском мосту

Приведена хроника теракта на Крымском мосту

8-10-2022, 19:29

0

Украина готовила давно взрыв на Крымском мосту. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец». О том, что Крымский мост...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военный комиссар Ярославской области рассказал СМИ, каких врачей будут мобилизовать

Военный комиссар Ярославской области рассказал СМИ, каких врачей будут мобилизовать

8-10-2022, 08:29

0

В Ярославской области будут мобилизовать медиков для отправки на фронт. Об этом рассказал военный комиссар Игорь...

Подробнее
Юрист рассказал о способах перевода денег в Казахстан

Юрист рассказал о способах перевода денег в Казахстан

9-10-2022, 08:04

0

В Казахстан с 21 сентября выехали тысячи россиян, чтобы избежать мобилизации. Не всем удается сразу же легко устроить...

Подробнее
Потерявшему ногу параатлету Игнатову пришла повестка из военкомата

Потерявшему ногу параатлету Игнатову пришла повестка из военкомата

9-10-2022, 14:14

0

Параатлет и блогер Дмитрий Игнатов сообщил о том, что даже ему, человеку с инвалидностью, пришла повестка из военкомата...

Подробнее
«Не помогают они»: Ветеран МВД Арутюнов развенчал миф о гигиенических тампонах на СВО

«Не помогают они»: Ветеран МВД Арутюнов развенчал миф о гигиенических тампонах на СВО

9-10-2022, 09:19

0

Ветеран МВД Александр Арутюнов, он же блогер Razvedos, указал на самое распространенное заблуждение среди граждан,...

Подробнее