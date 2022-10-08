Дефицит дворников может привести к повторению «снежного коллапса» в Петербурге  

Перед наступлением зимнего сезона в Санкт-Петербурге остаются незакрытыми 2,7 тысячи вакансий дворников и водителей спецтранспорта. Об этом сообщают петербургские СМИ со ссылкой на профильные сайты по поиску работы.

Ранее губернатор Александр Беглов завил о готовности Петербурга к предстоящей зиме. Однако учитывая дефицит дворников, многие эксперты опасаются, что Северная столица может столкнуться с теми же проблемами, что и прошлой зимой.

В прошлом году Смольный также рапортовал о полной готовности всех коммунальных служб к осенне-зимнему периоду. Сообщалось о полной укомплектованности штата дворников, спецтехники и водителей. Однако первые же снегопады погрузили город в «снежный коллапс». Северная столица встала в многочасовых пробках, а многие горожане получили травмы на нерасчищенных от снега и наледи улицах.

Начиная с 2018 года губернатор Беглов заявляет о системных проблемах в сфере ЖКХ Петербурга, однако за это время ситуация с уборкой города от снега так и не улучшилась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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