Отчужденность Смольного от проблемы реставрации исторических домов привела к разрушению города — эксперт

Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов уверен, что своими заключениями эксперты КГИОП так или иначе участвуют в процессе разрушения исторических зданий в Петербурге. По его словам, зачастую представители организации делают заключения о том, что невозможно восстановить весь объект или его часть, после чего здание подвергается сносу, хотя в городе на Неве достаточно специалистов, готовых привести в порядок любой фрагмент здания.

«Сейчас существует множество компаний, небольших фирм, которые успешно ремонтируют исторические дома целиком, без сноса, включая и дворовые корпуса, и лицевые. Такие примеры сейчас активно множатся. И любой отход от этого принципа, если мы, допустим, одному застройщику позволяем выпотрошить все внутри зданий, моментально привлекает аналогичных недобросовестных предпринимателей – мол, раз так можно, то и мы будем», — сказал Литвинов.

В первую очередь, по его словам, Северной столице необходимо что-то сделать с недобросовестными инвесторами, а также прописать для всех одинаковые правила игры.

«Предприниматель, который готов снести все внутри, он может и заплатить потенциально на торгах фонда имущества больше денег, чем тот предприниматель, который изначально собирается добросовестно выполнить реставрацию», — объяснил общественник.

Литвинов разочарован безучастием Смольного и губернатора Беглова в работе с аварийными историческими зданиями. Чиновники не занимаются ими лично, а просто выставляют на торги.

«Учитывая, что сейчас у нас город фактически устранился от работы с аварийными зданиями, все просто выставляется на торги и поручается частным лицам, критически важно, чтобы правила игры были для всех одинаковыми», - считает он.

Последнее десятилетие в Петербурге наблюдается приятная тенденция — бизнесмены участвуют в реставрации исторических памятников, вкладывая свои средства. Однако из-за того, что представители КГИОП помогают «своим» застройщикам, которые гонятся за деньгами, а не за сохранностью зданий, все эти усилия тщетны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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