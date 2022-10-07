Отчужденность Смольного от проблемы реставрации исторических домов привела к разрушению города — эксперт

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Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов уверен, что своими заключениями эксперты КГИОП так или иначе участвуют в процессе разрушения исторических зданий в Петербурге. По его словам, зачастую представители организации делают заключения о том, что невозможно восстановить весь объект или его часть, после чего здание подвергается сносу, хотя в городе на Неве достаточно специалистов, готовых привести в порядок любой фрагмент здания.
В первую очередь, по его словам, Северной столице необходимо что-то сделать с недобросовестными инвесторами, а также прописать для всех одинаковые правила игры.
Литвинов разочарован безучастием Смольного и губернатора Беглова в работе с аварийными историческими зданиями. Чиновники не занимаются ими лично, а просто выставляют на торги.
Последнее десятилетие в Петербурге наблюдается приятная тенденция — бизнесмены участвуют в реставрации исторических памятников, вкладывая свои средства. Однако из-за того, что представители КГИОП помогают «своим» застройщикам, которые гонятся за деньгами, а не за сохранностью зданий, все эти усилия тщетны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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