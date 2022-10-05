Политолог Соловейчик не уверен, что Беглов выполнит обещания по уборке снега в Петербурге зимой

«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами
Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...Подробнее
Петербуржцам стоит готовиться к худшему предстоящей зимой. Так считает политолог Владимир Соловейчик.
Эксперт отметил, что в случае «щадящей» зимы жители города не столкнутся с такими проблемами, как в прошлом сезоне. При этом политолог не уверен, что губернатор Александр Беглов выполнит обещания по уборке снега.
Насколько подготовлена спецтехника для этих работ – неизвестно. Оценить это будет возможно лишь после первых снегопадов.
Ранее стало известно, что в Петербурге до сих пор не хватает дворников. Прошлой зимой именно по этой причине город «утопал» в сугробах. Смольный игнорирует эту проблему. Вместо подготовки к холодному сезону власти Петербурга решили сменить лампочки на Васильевском острове.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...Подробнее
Недавно на Урале погибли трое мобилизованных, двое из которых — жители Курганской области, один из Челябинской. Как...Подробнее
В центрах обучения призывников Урала, где в настоящее время размещены прибывающие резервисты, приходится проводить...Подробнее
В Екатеринбурге призванных по мобилизации не отправляют в учебный центр. Житель города Александр получил повестку 30...Подробнее
Ситуация в районе Авдеевки под Донецком остается очень сложной и там продолжаются тяжелые бои. Об этом пишет издание...Подробнее
Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров сказал, что в регионе выявлено около 20 случаев уклонения от...Подробнее
В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в...Подробнее
В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника. Мужчину мобилизовали, но, к счастью...Подробнее
Военком Челябинской области Андрей Максуров сообщил, что в регионе мобилизовали первых медиков и пока это только...Подробнее
В Екатеринбурге слышны звуки стрельбы и взрывов. Об этом рассказывают читатели издания E1.RU. Информация о звуках...Подробнее
Комментировать