Политолог Соловейчик не уверен, что Беглов выполнит обещания по уборке снега в Петербурге зимой

Петербуржцам стоит готовиться к худшему предстоящей зимой. Так считает политолог Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что в случае «щадящей» зимы жители города не столкнутся с такими проблемами, как в прошлом сезоне. При этом политолог не уверен, что губернатор Александр Беглов выполнит обещания по уборке снега.

Насколько подготовлена спецтехника для этих работ – неизвестно. Оценить это будет возможно лишь после первых снегопадов.

«Заметить эту работу сейчас невозможно, потому что все мы увидим с первым снегопадом, с первыми морозами. Если у нас не будет аварий, не будет отключений, если снег будет убираться, если люди не будут ломать себе руки-ноги из-за гололедицы, значит какая-то работа проведена, сейчас просто сложно об этом сказать заранее. Это же видят только специалисты изнутри, которые там работают. А мы, простые жители, видим это, когда идет снег, когда подмораживает и так далее», — говорится в комментарии Соловейчика.

Ранее стало известно, что в Петербурге до сих пор не хватает дворников. Прошлой зимой именно по этой причине город «утопал» в сугробах. Смольный игнорирует эту проблему. Вместо подготовки к холодному сезону власти Петербурга решили сменить лампочки на Васильевском острове.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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