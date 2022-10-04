Макаренко осудил Беглова за желание поквитаться с Пригожиным отменой показа «Лучших в аду»

Общественник Эрнест Макаренко подверг жесткой критике отмену предпремьерного показа военно-патриотической киноленты предпринимателя Евгения Пригожина «Лучшие в аду» в петербургском кинотеатре «Родина», запланированного на 4 октября.

Ряд городских СМИ предположили, что так губернатор Александр Беглов решил поквитаться с бизнесменом, неоднократно критиковавшим его и других чиновников Смольного за профессиональную неэффективность и невнятную позицию относительно СВО на Украине.

«Если это действительно решение губернатора — это безобразие. В сегодняшних условиях противостояния и борьбы за существование России любые ограничения и попытки личной мести, или как угодно, в ущерб общему делу — недопустимы», — заявил активист.

Снятая по инициативе Евгения Пригожина пророссийская лента рассказывает о воинах-героях из «ЧВК Вагнера», сражающихся плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ на украинской земле.

«Такие фильмы нужно усиленно поддерживать на всех уровнях власти», — резюмировал Макаренко.

Ранее Павел Смоляк, петербургский блогер и журналист, раскритиковалАлександра Беглова за неуместный выпад в отношении Евгения Пригожина и его нового кинофильма. В своем Telegram-канале он написал, что глава Смольного, явно не хочет быть «лучшим в аду» и по-детски «надеется попасть в рай».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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