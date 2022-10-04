Макаренко осудил Беглова за желание поквитаться с Пригожиным отменой показа «Лучших в аду»

Сегодня, 14:39

0

Image 16+
Макаренко осудил Беглова за желание поквитаться с Пригожиным отменой показа «Лучших в аду»
Эрнест Макаренко

Общественник Эрнест Макаренко подверг жесткой критике отмену предпремьерного показа военно-патриотической киноленты предпринимателя Евгения Пригожина «Лучшие в аду» в петербургском кинотеатре «Родина», запланированного на  4 октября.

Ряд городских СМИ предположили, что так губернатор Александр Беглов решил поквитаться с бизнесменом, неоднократно критиковавшим его и других чиновников Смольного за профессиональную неэффективность и невнятную позицию относительно СВО на Украине.

«Если это действительно решение губернатора — это безобразие. В сегодняшних условиях противостояния и борьбы за существование России любые ограничения и попытки личной мести, или как угодно, в ущерб общему делу — недопустимы», — заявил активист.

Снятая по инициативе Евгения Пригожина пророссийская лента рассказывает о воинах-героях из «ЧВК Вагнера», сражающихся плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ на украинской земле. 

«Такие фильмы нужно усиленно поддерживать на всех уровнях власти», — резюмировал Макаренко.

Ранее Павел Смоляк, петербургский блогер и журналист,  раскритиковалАлександра Беглова за неуместный выпад в отношении Евгения Пригожина и его нового кинофильма. В своем Telegram-канале он написал, что глава Смольного, явно не хочет быть «лучшим в аду» и по-детски «надеется попасть в рай».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Макаренко осудил Беглова за желание поквитаться с Пригожиным отменой показа «Лучших в аду»

Сегодня, 14:39

Питерские спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе

Вчера, 20:53

Запрет показа фильма «Лучшие в аду» отрицательно сказался на рейтинге Беглова

Вчера, 13:18

Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

4-10-2022, 18:13

В СК РФ возбудили уголовное дело по факту «сомнительной застройки» в природной зоне Сестрорецка 

3-10-2022, 21:00

Следственный комитет обратил внимание на аварийность лазурных автобусов в Санкт-Петербурге

3-10-2022, 15:19

Беглов решил ограничиться минимальной поддержкой мобилизованных петербуржцев при «стабильной экономической ситуации» в городе

30-09-2022, 16:30

Смольный не спешит исправлять ошибки в процессе организации частичной мобилизации

29-09-2022, 17:54

Расследования журналистов о дочерях Беглова стали причиной для экстренного совещания с юридическим комитетом Смольного

29-09-2022, 12:29

Санкт-Петербург: Полиция задержала двух женщин, убедивших пенсионерку в легком заработке за ее же деньги

29-09-2022, 12:02

Петербург значительно отстает от Москвы в обновлении вагонов метрополитена

25-09-2022, 17:37

Общественность просит чиновников Петербурга принять участие в частичной мобилизации

23-09-2022, 12:44

Военком Петербурга: Призыв и мобилизация в России не связаны между собой

23-09-2022, 08:44

Журналисты Смольного могли намеренно умолчать о провале вакцинации от COVID-19

22-09-2022, 09:18

Шугалей призвал петербуржцев помочь ему отправить чиновников и их детей на Донбасс

21-09-2022, 22:47

Санкт-Петербург: Сотрудники полиции задержали мужчину за разбой

21-09-2022, 20:21

Подведены итоги онлайн-голосования в Общественный штаб по реновации

21-09-2022, 17:02

Петербург не будет привлекать туристов, если будет разрушен исторический центр — политолог Соловейчик

20-09-2022, 17:24

Число преступлений, совершаемых азербайджанцами в Петербурге, растет

19-09-2022, 10:35

ККИ Петербурга списал неэффективную борьбу с «ларьками» и «базарами» на недостаточное финансирование

17-09-2022, 18:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

4-10-2022, 16:14

0

Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан. О том, как...

Подробнее
«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

4-10-2022, 18:49

0

Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...

Подробнее
Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Вчера, 09:19

0

Недавно на Урале погибли трое мобилизованных, двое из которых — жители Курганской области, один из Челябинской. Как...

Подробнее
Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

4-10-2022, 15:29

0

О том, как придется отвечать перед законом тем, кто пытается уклониться от мобилизации, рассказали врачи. Специалисты...

Подробнее
В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

Вчера, 17:59

0

В центрах обучения призывников Урала, где в настоящее время размещены прибывающие резервисты, приходится проводить...

Подробнее
Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

4-10-2022, 18:13

0

В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Доллар и евро прокатились на горках, что делать с валютой в России

Доллар и евро прокатились на горках, что делать с валютой в России

4-10-2022, 09:09

0

Вопрос о том, как уберечь свои накопления в нынешних условиях волнует многих россиян. На фоне «военной спецоперации» РФ...

Подробнее
В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника

В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника

Вчера, 16:14

0

В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника. Мужчину мобилизовали, но, к счастью...

Подробнее
В Екатеринбурге мужчин с повесткой разворачивают в военкомате

В Екатеринбурге мужчин с повесткой разворачивают в военкомате

Сегодня, 11:44

0

В Екатеринбурге призванных по мобилизации не отправляют в учебный центр. Житель города Александр получил повестку 30...

Подробнее
Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

4-10-2022, 09:39

0

Мобилизация в РФ продолжается и, судя по всему, в том или ином виде она затронет каждого. Житель Ярославской области...

Подробнее