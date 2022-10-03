Питерские спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе

05 октября в 05:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, д. 63.

В жилом здании, на лестничной клетке 6-го этажа происходило горение мусора на площади 2 кв. метра.

В 05:54 пожар ликвидирован.

Двое пострадавших мужчин направлены в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Источник: 78.mchs.gov.ru