Питерские спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе

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05 октября в 05:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, д. 63.
В жилом здании, на лестничной клетке 6-го этажа происходило горение мусора на площади 2 кв. метра.
В 05:54 пожар ликвидирован.
Двое пострадавших мужчин направлены в медицинское учреждение.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
Источник: 78.mchs.gov.ru
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