Запрет показа фильма «Лучшие в аду» отрицательно сказался на рейтинге Беглова

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Telegram-канал «ПолитБрокер» сообщил о продолжающемся падении акций губернатора Петербурга Беглова по отношению к главам других субъектов РФ.
Эксперты называют несколько причин такого положения дел. Во-первых, это провал мусорной реформы, благодаря которой город превратился в свалку. Во-вторых, неудачная транспортная реформа, которая принесла лишь новые неудобства петербуржцам, в том числе из-за отмены маршруток и отсутствия нужного количества маршрутов автобусов. В-третьих, это резонансный закон о КРТ, предполагающий выселение жителей «хрущевок» на окраины города. Он вызвал массовое недовольство жителей города, в результате чего Беглову пришлось закон «заморозить».
Кроме того, как отмечают эксперты, снижение рейтинга градоначальника может быть связано с коррупцией в Смольном, незаконным сносом исторических памятников и отсутствием патриотической позиции у политика по поводу СВО. Он уже отменял выступление группы «Ленинград» на Суперкубке, заменив ее на антироссийских музыкантов «Би-2». А буквально вчера, 4 октября, Беглов лично распорядился отменить показ патриотического фильма бизнесмена Евгения Пригожина «Лучшие в аду» в кинотеатре «Родина» о героизме бойцов «ЧВК Вагнер» в рамках СВО на Украине. Как писали СМИ, таким образом Беглов отомстил предпринимателю, который ранее критиковал его на посту губернатора.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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