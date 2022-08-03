Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

Сегодня, 16:22

0

Image 16+
Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах
Фото из открытых источников

Губернатор Северной столицы Александр Беглов недавно провел беседу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Во время общения градоначальник попытался сокрыть случаи с пожарами в новых «лазурных» автобусах.

Напомним, что Смольный закупил партию «лазурных» автобусов в Минске. Глава Белоруссии задал прямые вопросы, которые касаются целой череды инцидентов со сгоревшими автобусами. Однако Беглов списал все на журналистов, которые специально «приукрашают» новости и что все не так страшно.

«Я ему говорю — что у тебя там какой-то, писали, загорелся автобус. Да нет, ничего не загорелось, просто замыкание какое-то. Говорит, Александр Григорьевич, не стоит даже внимания. Ну, у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался: думал, может, там действительно что-то взорвалось и загорелось», — объяснил Лукашенко в беседе с министрами.

Слова Беглова идут вразрез с реальным положением дел. В СМИ регулярно появляется информация о новой горящей технике, закупленной в рамках транспортной реформы. Комтранс до сих пор не назвал причины пожаров в «лазурных» автобусах. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

В связи с происходящим жители Северной столицы боятся пользоваться закупленным Смольным транспортом. Плюс, они нередко сообщают о неработающих кондиционерах и валидаторах. Опасения пассажиров вызывают и профессиональные навыки у водителей, которые оказываются виновниками серьезных ДТП на новой технике.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу

Вчера, 13:54

Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ

Вчера, 12:45

«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану

3-08-2022, 17:58

Отсутствие стратегии по борьбе с COVID-19 в Петербурге может привести к повторению сценария 2021 года

2-08-2022, 14:25

Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

1-08-2022, 15:53

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

1-08-2022, 00:04

Петербургский метрополитен проведёт эксперимент по введении системы распознавания лиц для оплаты проезда

1-08-2022, 00:04

«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

31-07-2022, 15:38

Росстат: потребность петербургских работодателей в наёмных сотрудниках сократилась почти вдвое

31-07-2022, 00:49

Петербургские врачи спасают ребёнка, который чудом остался жить после падения с четвёртого этажа

30-07-2022, 23:29

В Санкт-Петербурге мужчина стрельбой из пистолета разогнал буйную подвыпившую молодёжь, из-за чего сам теперь может стать обвиняемым

30-07-2022, 18:04

В массовой драке, произошедшей на Санкт-Петербургской овощебазе, приняли участие около полусотни человек

30-07-2022, 14:09

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

29-07-2022, 19:28

Петербургский Госпиталь для ветеранов войн возобновляет госпитализацию ковид-пациентов

29-07-2022, 07:04

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

27-07-2022, 10:22

До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

27-07-2022, 08:39

Страх увольнения мотивирует жителей Петербурга более активно размещать резюме в Интернете

26-07-2022, 15:39

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану

«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану

3-08-2022, 17:58

0

Слушания по новому Генеральному плану Петербурга пройдут с 4 по 10 августа в онлайн-формате. Однако Смольный не...

Подробнее
Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ

Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ

Вчера, 12:45

0

Недовольство петербуржцев законом о комплексном развитии территорий (КРТ) ставит под угрозу стабильность «тыла» в...

Подробнее
Шпионские страсти: США и Великобритания в истерике – ФБР берут под «колпак» иноземцы

Шпионские страсти: США и Великобритания в истерике – ФБР берут под «колпак» иноземцы

4-08-2022, 10:49

0

В США и Великобритании снова разгорелась шпиономания и теперь уже там говорят о том, что Пекин скоро возьмет под...

Подробнее
АТОР: Турпоток в РФ сократился на 95% по сравнению с 2019 годом

АТОР: Турпоток в РФ сократился на 95% по сравнению с 2019 годом

3-08-2022, 17:19

0

Россия становится все менее привлекательной для иностранных туристов. По сравнению с 2019 годом турпоток сократился на...

Подробнее
Эксперт Коротченко оценил идею об отправке 100 тысяч добровольцев из КНДР на Донбасс

Эксперт Коротченко оценил идею об отправке 100 тысяч добровольцев из КНДР на Донбасс

4-08-2022, 14:44

0

КНДР выступила с предложением к Российской Федерации об отправке до 100 000 своих добровольцев. Корейские воины готовы...

Подробнее
На Украине погиб 22-летний житель Краснотуранска из Красноярского края

На Украине погиб 22-летний житель Краснотуранска из Красноярского края

4-08-2022, 12:14

0

18 июля в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Краснотуранск Красноярского края 22-летний Дмитрий...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

YLE: жители Финляндии выступили против туристов из России

YLE: жители Финляндии выступили против туристов из России

4-08-2022, 12:39

0

Финская телерадиовещательная компания YLE организовала опрос среди жителей страны, который показал, что более половины...

Подробнее
Болтенков предрек удар в тыл группировке ВСУ в Авдеевке

Болтенков предрек удар в тыл группировке ВСУ в Авдеевке

4-08-2022, 16:14

0

Войска РФ могут ударить в тыл группировке ВСУ в Авдеевке, полагает военный эксперт Дмитрий Болтенков. Он обратил...

Подробнее
Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос

Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос

4-08-2022, 22:54

0

Военные Вооруженных сил Российской Федерации остановили азербайджанскую военную операцию «Возмездие». Российская армия,...

Подробнее
Политолог Суздальцев предсказал освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели

Политолог Суздальцев предсказал освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели

Вчера, 09:39

0

Политолог Андрей Суздальцев спрогнозировал полное освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели. По его словам, в...

Подробнее