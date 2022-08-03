Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

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Губернатор Северной столицы Александр Беглов недавно провел беседу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Во время общения градоначальник попытался сокрыть случаи с пожарами в новых «лазурных» автобусах.
Напомним, что Смольный закупил партию «лазурных» автобусов в Минске. Глава Белоруссии задал прямые вопросы, которые касаются целой череды инцидентов со сгоревшими автобусами. Однако Беглов списал все на журналистов, которые специально «приукрашают» новости и что все не так страшно.
Слова Беглова идут вразрез с реальным положением дел. В СМИ регулярно появляется информация о новой горящей технике, закупленной в рамках транспортной реформы. Комтранс до сих пор не назвал причины пожаров в «лазурных» автобусах. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В связи с происходящим жители Северной столицы боятся пользоваться закупленным Смольным транспортом. Плюс, они нередко сообщают о неработающих кондиционерах и валидаторах. Опасения пассажиров вызывают и профессиональные навыки у водителей, которые оказываются виновниками серьезных ДТП на новой технике.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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