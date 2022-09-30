Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

Сегодня, 18:13

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Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку
Фото: www.gov.spb.ru

В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в случае отказа брать повестку в рамках частичной мобилизации. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Гражданин, если ему сотрудник военкомата или человек аппарата усиления вручает повестку, не имеет права отказываться от получения этой повестки, потому что отказ от получения повестки о мобилизации несет уголовную ответственность. Как правило, наши люди, которые оповещают, не ходят по одному, ходят два человека. Составляется акт, что гражданин отказался расписываться в повестке, и передается в компетентные органы для привлечения гражданина к ответственности», — заявил Качковский.

По словам военкома, петербуржцам, которые будут отказывать в получении повестки, может грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы и лишение свободы до двух лет. Эти данные соответствуют статье 328 УК РФ, однако, по словам юристов, она не применяется в отношении мобилизованных граждан, а касается только тех, кто призывается на срочную службу.

Для уточнения информации журналисты издания «Петербург Ньюс» созвонились с Качковский. Главный военный комиссариат не стал объяснять своих слов, чтобы успокоить петербуржцев.

«Пусть считают юристы, я не юридическая консультация, до свидания», — резко ответил Качковский и бросил трубку.

Напомним, что заместитель Качковского полковник Ильфат Абзалов во время отчета оговорился, значительно превысив количество мобилизованных жителей Северной столицы. Так, вместо 8 тысяч человек, у него получилось 80. Однако фейковую информацию успели опубликовать. Такие ошибки недопустимы, так как они делают россиян уязвимыми. Таким мнением поделился политолог Юрий Самонкин. При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым игнорирует данную проблему, не пытаясь ее хоть как-то изменить.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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