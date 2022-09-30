Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев
Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан. О том, как...Подробнее
В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в случае отказа брать повестку в рамках частичной мобилизации. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам военкома, петербуржцам, которые будут отказывать в получении повестки, может грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы и лишение свободы до двух лет. Эти данные соответствуют статье 328 УК РФ, однако, по словам юристов, она не применяется в отношении мобилизованных граждан, а касается только тех, кто призывается на срочную службу.
Для уточнения информации журналисты издания «Петербург Ньюс» созвонились с Качковский. Главный военный комиссариат не стал объяснять своих слов, чтобы успокоить петербуржцев.
Напомним, что заместитель Качковского полковник Ильфат Абзалов во время отчета оговорился, значительно превысив количество мобилизованных жителей Северной столицы. Так, вместо 8 тысяч человек, у него получилось 80. Однако фейковую информацию успели опубликовать. Такие ошибки недопустимы, так как они делают россиян уязвимыми. Таким мнением поделился политолог Юрий Самонкин. При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым игнорирует данную проблему, не пытаясь ее хоть как-то изменить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан. О том, как...Подробнее
Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную...Подробнее
В городе Екатеринбурге близкие резервистов, мобилизованных в армейские подразделения, высказывают массовые жалобы на...Подробнее
Люди, проживающие в городе Екатеринбурге, высказывают жалобы на то, что мобилизованные резервисты ведут себя...Подробнее
О том, как придется отвечать перед законом тем, кто пытается уклониться от мобилизации, рассказали врачи. Специалисты...Подробнее
Казахстан стал одной из стран, куда смогли добраться российские граждане, убежавшие от частичной мобилизации. 32-летний...Подробнее
Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом. У 28-летнего Алексея...Подробнее
Специалист по вопросам международной политики Дмитрий Саймс поделился своим мнением по вопросу об изменениях в...Подробнее
Из России тысячи мужчин уехали в другие страны, поскольку не захотели, чтобы их мобилизовали и отправили на фронт. В...Подробнее
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило список санкций граждан и предприятий Российской Федерации....Подробнее
Комментировать