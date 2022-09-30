В СК РФ возбудили уголовное дело по факту «сомнительной застройки» в природной зоне Сестрорецка 

В минувшую пятницу глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту строительства жилого дома в природоохранной зоне Сестрорецка, которую он назвал «сомнительной». Уже 3 октября Главное следственное управление Следкома по Петербургу возбудило уголовное дело по данному факту.

Ранее на месте «замороженной» стройки располагался Детский сад, потом участок продали частному застройщику, что вызвало массу вопросов у горожан. Следователям СК предстоит разобраться, как чиновники КГИОП Смольного согласовали застройку в запретной зоне.

Уголовное разбирательство по факту незаконного сноса или застройки Северной столицы далеко не первое в этом году. Следственный комитет России всерьез взялся за проверку сохранности объектов культурного наследия (ОКН) в Петербурге.

Как отмечают локальные СМИ, с приходом на пост губернатора Петербурга Александра Беглова, случаи с беспредельным обращением с ОКН стали более «жадным» и беспринципными. Так, в начале лета 2022 года сотрудниками СК России было установлено, что сотрудники КГИОП «подправляли» даты постройки зданий XIX века и разрешали их снос.

В сентябре стало известно, что глава комитета по охране памятников Сергей Макаров сам стал фигурантом уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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