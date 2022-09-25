Беглов решил ограничиться минимальной поддержкой мобилизованных петербуржцев при «стабильной экономической ситуации» в городе

Сегодня, 16:30

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Беглов решил ограничиться минимальной поддержкой мобилизованных петербуржцев при «стабильной экономической ситуации» в городе
Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о «стабильной экономической ситуации» в городе, а также достижении триллиона рублей городского бюджета и при этом распорядился выплатить мобилизованным петербуржцам только по 100 тысяч рублей. 

В качестве содействия жителям Северной столицы, попавшим под частичную мобилизацию, власти обещали выплатить по 100 тысяч рублей, что является минимальным объемом предоставляемой помощи. Однако ранее сам Беглов сообщал об «экономической стабильности» Петербурга и достижении триллиона рублей поступлений в городской бюджет. 

В связи с этим петербуржцы посчитали распоряжение губернатора издевательством. Стоит отметить, что аналогичную сумму получили и граждане в регионах с меньшими финансовыми возможностями. Например, по 100 тысяч рублей в рамках частичной мобилизации получили жители Волгоградской и Тульской областей. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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