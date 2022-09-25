Смольный не спешит исправлять ошибки в процессе организации частичной мобилизации

В Петербурге еще 21 сентября объявили о создании штаба частичной мобилизации. Возглавил его губернатор Александр Беглов. Тем не менее, первым ответил на тревожные запросы горожан об участии в СВО вице-губернатор Кирилл Поляков, правда, весьма неудачно и сухо.

Сам градоначальник практически дистанцировался от данной темы. Так, при посещении военкомата в Адмиралтейском районе он не ответил ни на один вопрос по этому поводу. В итоге люди вынуждены искать информацию об условиях службы и сопутствующих вещах в других источников, чем пользуются антироссийские ресурсы, снабжая петербуржцев фейками и «раскручивая» любой случай ошибочного призыва.

При этом в Смольном не спешат исправлять свои ошибки. Пресс-служба администрации запустила чат-бот в Telegram, пригласив граждан задавать вопросы о мобилизации. Губернатор также призвал всех желающих писать о случаях некорректной мобилизации ему на страницу «ВКонтакте». Однако, учитывая, как модераторы официальных сетевых ресурсов горвластей банят юзеров за каждое неудобное слово, рассчитывать на честное обсуждение проблем частичной мобилизации в Петербурге, не приходится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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