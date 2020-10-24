СМИ: Деды Морозы и Снегурочки принесут коронавирус прямо в квартиры петербуржцам

Не успели мы встретить 2020, как новый 2021 год не за горами. Несмотря на пандемию коронавируса, многие родители снова захотят позвать для своих детей Деда Мороза и Снегурочку. Однако в этом году с приглашением будут небольшие проблемы. Ведь традиционные персонажи вместе с подарками могут принести в дом и смертельно опасное заболевание. Агентства, предоставляющие такие услуги, прокомментировали свои действия, к которым прибегнут в преддверии праздников. Об этом сообщает «Невские новости».
Некоторые представители фирм, занимающихся поздравлениями с праздниками, были искренне удивлены вопросами о гарантии безопасности людей от коронавируса.
Издательство решило проверить еще одно агентство. Там тоже никто не дал никаких гарантий того, что после посещения сотрудниками клиенты останутся здоровыми. Здесь нашли другой вариант – поздравление онлайн.
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