СМИ: Деды Морозы и Снегурочки принесут коронавирус прямо в квартиры петербуржцам

Не успели мы встретить 2020, как новый 2021 год не за горами. Несмотря на пандемию коронавируса, многие родители снова захотят позвать для своих детей Деда Мороза и Снегурочку. Однако в этом году с приглашением будут небольшие проблемы. Ведь традиционные персонажи вместе с подарками могут принести в дом и смертельно опасное заболевание. Агентства, предоставляющие такие услуги, прокомментировали свои действия, к которым прибегнут в преддверии праздников. Об этом сообщает «Невские новости».

Некоторые представители фирм, занимающихся поздравлениями с праздниками, были искренне удивлены вопросами о гарантии безопасности людей от коронавируса.

«То есть мы должны приходить и показывать всем тесты? Естественно, Дед Мороз не будет делать тест перед каждым походом в гости. По желанию клиента он может надеть маску и перчатки. Вот только такая гарантия у нас есть. Конечно, у каждого сотрудника есть санитарные книжки, и перед этим сезоном они сделают тест», - рассказали в одной из компаний.

Издательство решило проверить еще одно агентство. Там тоже никто не дал никаких гарантий того, что после посещения сотрудниками клиенты останутся здоровыми. Здесь нашли другой вариант – поздравление онлайн.

«Перед сезоном, конечно же, все сделают тесты. Но мы ведь не можем предоставить сотрудникам тесты на каждый день. Конечно, они постоянно обрабатываются антисептиком. Есть еще вариант прийти Деду Морозу в маске, но это будет нелепо. Если вы переживаете, можем предложить в этом году онлайн-поздравление. Это может быть либо прямая связь, либо ранее записанное видео. Что-то вроде квеста», - предложили сотрудники компании.