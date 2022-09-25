Расследования журналистов о дочерях Беглова стали причиной для экстренного совещания с юридическим комитетом Смольного

Сегодня, 12:29

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Расследования журналистов о дочерях Беглова стали причиной для экстренного совещания с юридическим комитетом Смольного
Фото из открытых источников

В Смольном провели совещание с юристами администрации города. Чиновники хотят привлечь к ответственности журналистов, причастных к расследованиям о жизни дочерей губернатора Александра Беглова, сообщает pravda.ru. Как сообщают источники, представителей СМИ хотели включить в призывные списки, даже если они не подпадают под частичную мобилизацию.

Напомним, ранее издание «Политонлайн» сообщило о подробностях жизни дочерей градоначальника. Так, Юлия Белова приходится женой генерального директора по общим вопросам компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». У женщины есть роскошные апартаменты в ЖК «Парадный квартал». Рыночная цена квартиры составляет более 100 млн рублей.

Другая дочь главы Смольного, Ольга Кудряшова, стала доцентом на кафедре Конституционного права СПбГУ. Младшая, Александра, по сообщениям журналистов, проживает на Лазурном берегу Франции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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