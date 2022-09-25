Расследования журналистов о дочерях Беглова стали причиной для экстренного совещания с юридическим комитетом Смольного

В Смольном провели совещание с юристами администрации города. Чиновники хотят привлечь к ответственности журналистов, причастных к расследованиям о жизни дочерей губернатора Александра Беглова, сообщает pravda.ru . Как сообщают источники, представителей СМИ хотели включить в призывные списки, даже если они не подпадают под частичную мобилизацию.

Напомним, ранее издание «Политонлайн» сообщило о подробностях жизни дочерей градоначальника. Так, Юлия Белова приходится женой генерального директора по общим вопросам компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». У женщины есть роскошные апартаменты в ЖК «Парадный квартал». Рыночная цена квартиры составляет более 100 млн рублей.

Другая дочь главы Смольного, Ольга Кудряшова, стала доцентом на кафедре Конституционного права СПбГУ. Младшая, Александра, по сообщениям журналистов , проживает на Лазурном берегу Франции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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