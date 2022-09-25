Санкт-Петербург: Полиция задержала двух женщин, убедивших пенсионерку в легком заработке за ее же деньги

Сегодня, 12:02

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Санкт-Петербург: Полиция задержала двух женщин, убедивших пенсионерку в легком заработке за ее же деньги
Фото из открытых источников

16 июня в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась пенсионерка, 1951 года рождения, с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Установлено, что в период с 8 по 10 октября 2018 года неизвестный под предлогом инвестиций в ремонт различных квартир с последующей их продажей и выплатой разницы, убедил потерпевшую передать ему свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Пенсионерка передала ему указанную сумму, однако обязательства не были выполнены и денежные средства не возвращены.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

27 сентября около 08.00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка были задержаны две неработающие женщины, 48 и 35 лет. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

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