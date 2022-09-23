Петербург значительно отстает от Москвы в обновлении вагонов метрополитена

Сегодня, 17:37

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Петербург значительно отстает от Москвы в обновлении вагонов метрополитена
Фото из открытых источников

Администрация города не обеспечивает метрополитен Петербурга современными поездами. Пока москвичи путешествуют по подземке в новых составах, жителям Северной столицы приходится довольствоваться старыми. Возраст некоторых вагонов составляет около 50 лет, что заставляет усомниться в безопасности поездок.

Более 70% поездов Москвы, как заявляет Дептранс, принадлежат к новому поколению. В вагонах есть кондиционеры и экраны. Если пассажир хочет, он может быстро перейти из одного салона в другой. Современные составы обеспечивают более тихие поездки.

Источник фото: t.me/DtRoad 

В Петербурге власти практически не занимаются вопросом обновления транспорта. Более 50% вагонов необходимо менять. Современные составы чаще можно заметить на третьей ветке, в тот момент как на первой больше устаревших.

Стоит отметить, что многие вагоны эксплуатируются достаточно давно. Многие превысили «свой» срок в полтора раза. Их модернизируют, однако к таким способам нельзя прибегать постоянно. Поездка на таких «вечных» составах может обернуться неблагоприятными последствиями. 

Как сообщали ранее в Смольном, до 2031 года в Петербурге заменят 950 вагонов. Если учесть большое количество устаревшего транспорта, то вряд ли такая цифра покажется существенной. Так, в 2022 году Смольный намерен закупить 72 вагона. Это на 24 меньше, чем в 2021.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов пообещал развивать метро. Однако его заявления не соответствуют возможностям города. Так, финансирование сферы было существенно урезано.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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