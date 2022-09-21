Общественность просит чиновников Петербурга принять участие в частичной мобилизации

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
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Несколько депутатов Государственной думы России сообщили о своем желании добровольно участвовать в частичной мобилизации, однако их петербургские коллеги не торопятся отправиться в зону спецоперации, что вызывает вопросы у общественности.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о заявлениях от депутатов Госдумы Виталия Милонова, Дмитрия Саблина, Сергея Сокола и Дмитрия Хубезова с просьбой разрешить им участвовать в частичной мобилизации. Он подчеркнул, что обращения будут рассмотрены в Министерстве обороны России.
Добровольного участия в спецоперации по защите республик Донбасса ожидают и от петербургских чиновников. Социолог Максим Шугалей обратил внимание, что представители власти Северной столицы не спешат записываться в ряды добровольцев, несмотря на то, что губернатор Александр Беглов возглавляет мобилизационную комиссию.
Ранее Шугалей предложил петербуржцам составить список депутатов Петербурга и их родственников, которые могут принять участие в частичной мобилизации, однако сами чиновники, по информации Telegram-канала «Ротонда» оправдываются тем, что они «не профессиональные военные» и им «нужно думать о городе и тратах, чтобы работал бюджет».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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