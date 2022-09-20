Шугалей призвал петербуржцев помочь ему отправить чиновников и их детей на Донбасс

На фоне объявленной в России частичной военной мобилизации всем интересно отношение известных людей к СВО на Украине.

Так, российского ученого-социолога и политика Максима Шугалея спросили о том, что он думает о нежелание и неохоте многих чиновников и функционеров из Петербурга прийти добровольно на мобилизационные пункты Северной столицы.

«Вот я сейчас разговариваю с вами, находясь тут на Донбассе и помогая людям. Наверное, это много говорит о моем отношении к ситуации. Каждый, кто может, должен участвовать. Не прикрываться своим чином или родителем» - заявил бывший узник триполитанской тюрьмы Митига.

Он предложил обратиться к землякам с просьбой, составить списки «из депутатов ЗакСа, чиновников и их родственников, например, детей», которые подлежат призыву.

«Я с удовольствием приму любую проверенную информацию от жителей о статусе нахождения на военном учете в Российской Федерации этих людей. Присылайте свои списки в социальных сетях, на почту и в мессенджеры. Составим из них единый реестр тех, кто попадает под мобилизацию», - заявил патриот России, выразив уверенность в том, что «люди с удовольствием откликнутся» на такое предложение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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