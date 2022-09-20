Шугалей призвал петербуржцев помочь ему отправить чиновников и их детей на Донбасс

Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца
В первый день этой недели октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE снизились в цене до 1900 американских...Подробнее
На фоне объявленной в России частичной военной мобилизации всем интересно отношение известных людей к СВО на Украине.
Так, российского ученого-социолога и политика Максима Шугалея спросили о том, что он думает о нежелание и неохоте многих чиновников и функционеров из Петербурга прийти добровольно на мобилизационные пункты Северной столицы.
Он предложил обратиться к землякам с просьбой, составить списки «из депутатов ЗакСа, чиновников и их родственников, например, детей», которые подлежат призыву.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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