Журналисты Смольного могли намеренно умолчать о провале вакцинации от COVID-19

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Телеканал «Санкт-Петербург» снял репортаж о якобы активной прививочной кампании в Северной столице. Для этого они выбрали поликлинику №17. На момент съемок талонов на вакцинацию уже не было. Однако городская статистика все равно указывает на низкие темпы вакцинации населения.
Как сообщается, выбранная журналистами организация позволяет вакцинировать по 71 человека в день. Работники больницы заявили, что свободных мест практически нет.
Наиболее вероятно, репортеры намеренно выбрали это заведение. Так как Красногвардейский район густонаселен. Также к местным учреждениям прикрепляют жителей приграничных домов из области. Таким образом, ажиотаж было несложно предугадать.
Тем временем темпы прививочной кампании в Петербурге оставляют желать лучшего. Исходя из статистики, за сутки вакцинировались 5 379 человек. В предыдущие волны в день могли прививаться по 20 тыс. человек.
Многие полагают, что большая часть петербуржцев уже привиты, однако это не так. Ревакцинироваться необходимо раз в год. Таким образом, за время пандемии жители города должны были привиться несколько раз. Статистика весьма низкая – всего 9% жителей Северной столицы получили вакцину повторно.
Низкие показатели стали следствием неэффективной политики Смольного в отношении вакцинации и ревакцинации. Чиновники из администрации Александра Беглова не призывают петербуржцев защитить семью и сделать прививку. Вместо этого власти демонстрируют «наполненные» прививочные пункты.
Напомним, ранее журналисты обращали внимание на резкий скачок по числу вакцинированных петербуржцев. Количество привившихся за сутки подскочило до миллиона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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