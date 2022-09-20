Санкт-Петербург: Сотрудники полиции задержали мужчину за разбой

19 сентября 2022 года в 00.25 в полицию Лодейнопольского района поступило сообщение о том, что в 23.40 из дома №12 по улице Свердлова города Лодейное поле со следами побоев госпитализированы в медицинское учреждение 34-летние мужчина и женщина.

Со слов потерпевших, к ним в квартиру ворвался 27-летний ранее судимый гражданин, выбил входную дверь, избил потерпевших металлическим прутом и похитил мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на улице Лесной в городе Лодейное поле. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу