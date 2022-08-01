«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану

Сегодня, 17:58

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«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану
Фото из открытых источников

Слушания по новому Генеральному плану Петербурга пройдут с 4 по 10 августа в онлайн-формате. Однако Смольный не озаботился об информировании жителей Северной столицы о важном событии, считает депутат муниципального образования «Правобережный» Светлана Дмитриева. 

«Первое, с чем я столкнулась, это то, что очень мало информации для граждан, об этих слушаниях многие не знают. Второе, очень многие не могут разобраться в этой документации, сложности есть даже просто с просмотром этих документов», - рассказала депутат в беседе с изданием Peterburg News.

В этой ситуации Дмитриева призвала всех неравнодушных к судьбе города петербуржцев, в особенности экспертов, изучить проект Генплана и внести свои замечания. 

«Я очень рассчитываю на то, что активисты и специалисты, которые неравнодушны к нашему городу, кто в этом уже разбирается не первый год, они внесут свои предложения взвешенные, обдуманные», - пояснила мундеп.

Дмитриева также выразила надежду, что в Сети все же появятся пояснения к Генплану, особенно в тех частях документа, где горожане предложат внести правки. При этом она согласилась с мнением ряда экспертов, что семь дней на изучение важного документа, определяющего стратегию развития Петербурга на долгие годы, это очень мало. Летом многие находятся в отпусках и не смогут ознакомиться с проектом, что, в свою очередь, выгодно петербургским девелоперам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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