«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану
Слушания по новому Генеральному плану Петербурга пройдут с 4 по 10 августа в онлайн-формате. Однако Смольный не...Подробнее
Слушания по новому Генеральному плану Петербурга пройдут с 4 по 10 августа в онлайн-формате. Однако Смольный не озаботился об информировании жителей Северной столицы о важном событии, считает депутат муниципального образования «Правобережный» Светлана Дмитриева.
В этой ситуации Дмитриева призвала всех неравнодушных к судьбе города петербуржцев, в особенности экспертов, изучить проект Генплана и внести свои замечания.
Дмитриева также выразила надежду, что в Сети все же появятся пояснения к Генплану, особенно в тех частях документа, где горожане предложат внести правки. При этом она согласилась с мнением ряда экспертов, что семь дней на изучение важного документа, определяющего стратегию развития Петербурга на долгие годы, это очень мало. Летом многие находятся в отпусках и не смогут ознакомиться с проектом, что, в свою очередь, выгодно петербургским девелоперам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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