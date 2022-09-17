Петербург не будет привлекать туристов, если будет разрушен исторический центр — политолог Соловейчик

Сегодня, 17:24

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Петербург не будет привлекать туристов, если будет разрушен исторический центр — политолог Соловейчик
Владимир Соловейчик

Если чиновники Смольного не начнут мероприятия по сохранению исторического и архитектурного наследия Санкт-Петербурга, то туристический поток в Северную столицу начнет ослабевать. Об этом в интервью Piternews24 заявил представитель Движения гражданских инициатив, политолог Владимир Соловейчик.

Политолог отметил, что из-за бездействия и равнодушия городских властей Петербург стал утрачивать свою неповторимую атмосферу, которая так привлекает туристов.

«Турист едет в наш город не для того, чтобы увидеть новодел или пошопиться в торговых центрах, он едет для того, чтобы ощутить аромат города Петра, города совершенно особой для нашей страны и архитектуры, и культуры, то есть едет он в исторический центр. И когда исторический центр исчезает под варварскими ударами строительных магнатов с попустительства чиновников, никакой турист не поедет, ему незачем платить деньги за суперсовременные торгово-развлекательные комплексы, он их может увидеть у себя дома, если живет в крупном городе, или, допустим, в Москве, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, где угодно, в зависимости от того, куда ему ближе ехать», - заявил Соловейчик.

В настоящее время средства на содержание объектов культурного наследия поступают из городского бюджета и их явно не хватает. Пополнить казну Петербурга можно было бы за счет введения туристического сбора, который, по подсчетам журналистов, мог бы составлять 9 миллиардов рублей в год. Однако администрация губернатора Александра Беглова всячески затягивает рассмотрение этой инициативы.     

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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