Петербург не будет привлекать туристов, если будет разрушен исторический центр — политолог Соловейчик

Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО
В Молдове местные жители заблокировали колонну военной техники НАТО у населенного пункта Новые Анены. По некоторым...Подробнее
Если чиновники Смольного не начнут мероприятия по сохранению исторического и архитектурного наследия Санкт-Петербурга, то туристический поток в Северную столицу начнет ослабевать. Об этом в интервью Piternews24 заявил представитель Движения гражданских инициатив, политолог Владимир Соловейчик.
Политолог отметил, что из-за бездействия и равнодушия городских властей Петербург стал утрачивать свою неповторимую атмосферу, которая так привлекает туристов.
В настоящее время средства на содержание объектов культурного наследия поступают из городского бюджета и их явно не хватает. Пополнить казну Петербурга можно было бы за счет введения туристического сбора, который, по подсчетам журналистов, мог бы составлять 9 миллиардов рублей в год. Однако администрация губернатора Александра Беглова всячески затягивает рассмотрение этой инициативы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Молдове местные жители заблокировали колонну военной техники НАТО у населенного пункта Новые Анены. По некоторым...Подробнее
Китайское издание Sina сочло российский ЗРК С-400 «Триумф» самой эффективной системой в мире. Авторы аргументировали...Подробнее
В первый день этой недели октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE снизились в цене до 1900 американских...Подробнее
Американская газета The Wall Street Journal написала об использовании Россией в Харьковской области иранских...Подробнее
Папа Римский Франциск неоднократно заявлял о планах посетить Киев и Москву. Понтифик намеревается урегулировать...Подробнее
Годовщина одной из важнейших операций времен сирийской войны напоминает о разгроме некогда самой могущественной...Подробнее
Число преступлений, совершаемых в Петербурге иностранцами, продолжает расти. Чаще всего виновниками происходящего...Подробнее
О возможных сценариях развития конфликта на территории Украины рассказал в NI аналитик Гален Карпентер. По его мнению,...Подробнее
Россиянин на одном из популярных сервисов начал вести трансляцию для европейцев, в ходе которого показывает, как он...Подробнее
Если чиновники Смольного не начнут мероприятия по сохранению исторического и архитектурного наследия Санкт-Петербурга,...Подробнее
Комментировать