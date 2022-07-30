Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

СМИ обратили внимание на оказавшегося в «тени» губернатора Петербурга Александра Беглова. Вместе с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными гостями он отправился в Кронштадт накануне празднования Дня Военно-Морского флота. Российский лидер не удостоил вниманием градоначальника, что говорит о его отношении к Беглову.

Как правило, губернатор Санкт-Петербурга принимает участие в большинстве различных городских мероприятий вместо того, чтобы заниматься реальными делами. За это петербуржцы уже успели прозвать его «свадебным генералом».

Тем не менее, накануне дня ВМФ Беглов остался без аудиенции президента, после чего ему пришлось дежурно отчитаться о празднике в соцсетях и в очередной раз вспомнить Петра Первого.

«В этом году мы отметили 350-летие со дня рождения Петра Первого. Его деяниями и победами Россия стала Империей, был основан Петербург, заложены основы морского могущества нашей страны. Петр вернул балтийские берега. Его наследники создали Черноморский флот. В нашем городе находится Главное командование ВМФ, по решению Президента проводится Главный Военно-Морской парад. Мы гордимся военным моряками — нашими мужественными защитниками!»

Ранее Беглов во время визита президента в культурную столицу оказался рядом его охранниками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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