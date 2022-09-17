Число преступлений, совершаемых азербайджанцами в Петербурге, растет

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Число преступлений, совершаемых в Петербурге иностранцами, продолжает расти. Чаще всего виновниками происходящего оказываются азербайджанцами. С января по июнь 2022 года в городе было зафиксировано более 1 800 преступлений с участием гостей из ближнего зарубежья.
В субботу, 17 сентября, несколько молодых людей вели агрессивную беседу с компанией ровесников, обвиняя последних в «нелюбви к нерусским». Ситуация произошла недалеко от станции метро «Комендантский проспект». По словам местной жительницы, подобные инциденты случаются там нередко.
Ранее в Петербурге задержали так называемого азербайджанского «решалу», который помогает землякам решать проблемы и представляет интересы бизнесмена Вагифа Мамишева. Известно, что последний является другом петербургского губернатора Александра Беглова и хотел получить контроль над «Апраксиным двором». По данным журналистов, градоначальник помогал предпринимателю в продвижении его бизнес-интересов.
С начала года по июнь 2022 года в Петербурге было зафиксировано 1 841 преступление, совершенное иностранными гражданами. Чаще всего противоправные действия касались хранения и распространения запрещенных веществ, а также порнографических фильмов. Уже не говоря о развитии «ларечной» торговли, где представители азербайджанской диаспоры играют значительную роль. Смольный не реагирует на происходящее в городе. Чиновники не обращают внимание на многочисленные жалобы горожан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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