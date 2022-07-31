Отсутствие стратегии по борьбе с COVID-19 в Петербурге может привести к повторению сценария 2021 года
В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно в городе выявляют более полутора...Подробнее
В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно в городе выявляют более полутора тысяч новых случаев. При этом коллективный иммунитет рухнул до отметки 16,6%. Однако Смольный во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не предпринимает никаких превентивных мер, ограничиваясь лишь достаточно вялыми попытками призвать горожан к вакцинации.
Ситуация демонтирует неспособность городских властей справиться с распространением болезни, что может грозить Петербургу повторением сценария 2021 года. Напомним, тогда ежедневно в Северной столице заболевали по десять тысяч людей.
Отметим, что по состоянию на 2 августа в Петербурге выявлено 1635 случаев заболевания. Днем ранее, 1 августа оперштаб сообщил о 1711 заболевших, а в последний день июля зафиксировано 1596 новых случаев. Динамика тревожная, учитывая низкий уровень коллективного иммунитета.
Стимулировать горожан к ревакцинации было необходимо в период спада заболевания, чтобы подготовиться заранее, ведь осенью вирус становится наиболее активен. Однако Смольный призвал делать прививку от коронавируса только тогда, когда в Северной столице наметился уверенный рост количества заболевших. Не исключено, что спустя месяц город вновь захлестнет волна пандемии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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