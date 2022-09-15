ККИ Петербурга списал неэффективную борьбу с «ларьками» и «базарами» на недостаточное финансирование

Сегодня, 18:59

0

Image 16+
ККИ Петербурга списал неэффективную борьбу с «ларьками» и «базарами» на недостаточное финансирование
Фото: vk.com/kvzpb_official

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Смольного наконец признал, что в Петербурге отмечается рост количества точек незаконной торговли. Однако денег на борьбу с «ларьками» и «палатками» у города якобы недостаточно. 

В социальных сетях одна из горожанок оставила жалобу на странице Комитета по вопросам правопорядка и безопасности на незаконную торговлю сезонными фруктами и овощами в Невском районе. Причем ради торговли предприимчивый бизнесмен загородил полтротуара. 

В ответе на жалобу представители ККИ признали, что проблема действительно есть. Однако денег на ее эффективное решение попросту нет.

«Действительно, в настоящее время наблюдается рост незаконно установленных торговых объектов, но Комитет совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества предпринимает все возможные усилия, направленные на освобождение незаконно занятых земельных участков. Но, к сожалению, возможности ограничиваются объемами бюджетного финансирования», - говорится в ответе.

Стоит отметить, что незаконная торговля распространена не только на окраинах города, но и в самом центре. На облике города и его привлекательности для туристов это сказывается не лучшим образом. Причем после прихода на пост губернатора Петербурга Александра Беглова их становится только больше. По мнению СМИ, проблема может скрываться в коррупционной составляющей. Причем выгоду от незаконной торговли может получать и глава ККИ Леонид Кулаков, считают журналисты. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ККИ Петербурга списал неэффективную борьбу с «ларьками» и «базарами» на недостаточное финансирование

Сегодня, 18:59

Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра

Вчера, 20:43

Петербург рискует «утонуть» из-за неотремонтированных Смольным ливневок

Вчера, 20:18

Питерские мошенники пытались завладеть имуществом, но были  арестованы полицией

15-09-2022, 22:19

Депутаты ЗагСа предлагают выплачивать компенсации отдельным категориям сотрудников МЧС

15-09-2022, 21:37

Смольный продолжает покупать автобусы на дизельном топливе и заявлять об экологичности транспортной реформы – СМИ 

15-09-2022, 14:56

В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю

14-09-2022, 19:46

Смольный законом о КРТ обвалил цены на «хрущевки» в Петербурге

14-09-2022, 16:07

В Экспофоруме стартовал XI Петербургский международный газовый форум

13-09-2022, 23:11

Выборгского стрелка по дорожным знакам задержала полиция

13-09-2022, 22:25

Отсутствие единых тарифов у Смольного привело в низкому качеству еды в Горбольнице №40

13-09-2022, 12:33

Депутаты ЗакСа предлагают создать систему поддержки молодых ученых Петербурга

12-09-2022, 20:29

Функционалу Единой карты петербуржца добавили опцию рассылки спама

12-09-2022, 14:24

Грязные сидения, громкая система оповещения и другие проблемы новых автобусов создают дискомфорт петербуржцам

11-09-2022, 13:43

Новый отопительный сезон в Петербурге может начаться с прорыва теплосетей

8-09-2022, 20:55

Губернатор Петербурга не удосужился согласовать качественные фото ко Дню памяти жертв блокады

8-09-2022, 10:44

Коррупция в органах исполнительной власти Петербурга носит системный характер – политолог Соловейчик

7-09-2022, 21:33

Власти Петербурга из-за коррупционного фактора не могут избавиться от опасного борщевика

7-09-2022, 15:25

Инициатива с Общественным штабом по реновации в Петербурге оказалась неудачной

6-09-2022, 20:56

Смольный не оценил патриотический порыв петербуржцев: раздававших Z-значки активистов прогнала охрана

6-09-2022, 14:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

Вчера, 09:39

0

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона, майор Тхаро Абатаев. Его семье, проживающей в...

Подробнее
В РФ наметилось снижение зарплат айтишников

В РФ наметилось снижение зарплат айтишников

15-09-2022, 09:44

0

В России наметилась тенденция к снижению уровня зарплаты ИТ-специалистов. Об этом пишет РБК, отмечая, что эта динамика...

Подробнее
В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

15-09-2022, 08:44

0

В Хакасии будет установлен памятник ефрейтору Аймиру Миягашеву. В пресс-службе главы Хакасии сообщили, что ранее Указом...

Подробнее
В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

Вчера, 14:39

0

Жители Уссурийска Приморского края обратили внимание на баннер, вывешенный на центральной площади города. На нем была...

Подробнее
Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

Сегодня, 10:39

0

На 38-летнего жителя Челябинска Советский районный суд наложил штраф в размере 48 тысяч рублей по статье о...

Подробнее
На Украине погиб десантник из Архангельской области

На Украине погиб десантник из Архангельской области

Вчера, 14:59

0

11 сентября при проведении специальной военной операции в Украине погиб 35-летний десантник, уроженец Пинежского района...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

Вчера, 11:29

0

В Японии, которая уже давно считается страной долгожителей, число людей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч...

Подробнее
EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

Вчера, 16:44

0

Эксперты составили карту зон, куда может уже добивать Украина и какие территории окажутся под ударом, если ВСУ...

Подробнее
Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

Вчера, 14:48

0

Заключенные российских исправительных учреждений стремятся воспользоваться выпавшим на их долю вторым шансом и массово...

Подробнее
Экономист Цыганов объяснил, почему зарплаты айтишников в России упали

Экономист Цыганов объяснил, почему зарплаты айтишников в России упали

Вчера, 16:19

0

Средние зарплаты айтишников в России существенно упали. Отчасти это объясняется изменениями на рынке труда в стране....

Подробнее