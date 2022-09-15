ККИ Петербурга списал неэффективную борьбу с «ларьками» и «базарами» на недостаточное финансирование

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Смольного наконец признал, что в Петербурге отмечается рост количества точек незаконной торговли. Однако денег на борьбу с «ларьками» и «палатками» у города якобы недостаточно.
В социальных сетях одна из горожанок оставила жалобу на странице Комитета по вопросам правопорядка и безопасности на незаконную торговлю сезонными фруктами и овощами в Невском районе. Причем ради торговли предприимчивый бизнесмен загородил полтротуара.
В ответе на жалобу представители ККИ признали, что проблема действительно есть. Однако денег на ее эффективное решение попросту нет.
Стоит отметить, что незаконная торговля распространена не только на окраинах города, но и в самом центре. На облике города и его привлекательности для туристов это сказывается не лучшим образом. Причем после прихода на пост губернатора Петербурга Александра Беглова их становится только больше. По мнению СМИ, проблема может скрываться в коррупционной составляющей. Причем выгоду от незаконной торговли может получать и глава ККИ Леонид Кулаков, считают журналисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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