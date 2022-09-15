Петербург рискует «утонуть» из-за неотремонтированных Смольным ливневок

Синоптики в ближайшие несколько дней обещают жителям Петербурга ливни. Северная столица уже успела «утонуть» в огромных лужах на дорогах и тротуарах из-за неотремонтированных Смольным ливневок.

Портал «Наш Санкт-Петербург» собрал сотни жалоб на «озера», которые образовались на улицах города из-за забитых водостоков. Сложная ситуация сложилась в Петроградском районе. Огромная лужа образовалась в пешеходной зоне на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Графтио.

Подобное происходит и в Василеостровском районе на Гаванской улице. Огромная лужа мешает проходу к ближайшим домам и создает трудности автомобилистам, которые не могут подойти к машинам.

Кроме того, жители Красногвардейского и Выборгского районов сообщают о засорении ливневых стоков. На Индустриальном проспекте люди вынуждены пробираться по бордюру, пишет одна из горожанок.

«Водоотводящая труба забита грязью. Это видно, когда лужа испаряется. Труба находится в поребрике прилегающем к дому номер 28», — говорится в одной из жалоб.

«Потопы» в городе спровоцировала безалаберность коммунальных служб, которые не позаботились заранее о своевременной прочистке стоков и ливневок.

Напомним, нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов еще в 2019 году обещал полностью модернизировать устаревшую ливневую систему в Северной столице, однако никаких шагов в данном направлении предпринято не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700