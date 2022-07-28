Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Вчера, 19:28

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Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания
Фото: culture.ru

Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению к современному использованию знаменитого Дома Трезини на Васильевском острове Петербурга. Организацию в СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, что может свидетельствовать о нарастании конфликта между предпринимателем и губернатором Петербурга Александром Бегловым.

По информации СМИ, Смольный более полугода игнорирует согласование проекта по реставрации несмотря на все имеющиеся у компании документы на проведение необходимых работ. Проектную документацию «Строй Реставрация» разработала еще в 2019 году, а к 2021 году получила все разрешения от профильных ведомств. 

Компания могла бы преступить к реставрации еще раньше, однако при согласовании документов выяснилось, что в Доме Трезини одно из помещений закреплено за Фондом творческих мастерских Петербурга. Организация уже давно съехала, поскольку договор аренды был с ней разорван. Комитет имущественных отношений подготовил необходимые документы, чтобы исключить помещение в Доме Трезини из состава мастерской. Однако Смольный вот уже более полугода не визирует документ.

Причина промедления может быть до банальности простой. Не исключено, что губернатор Беглов таким образом пытается помешать связанной с Пригожиным компании реализовать важный проект. Фактически это означает, что глава Петербурга пытается отнять у бизнесмена объекты в Северной столице, в которые тот инвестирует собственные средства. Однако в итоге это вредит не только частному бизнесу, но и самому городу, теряющему свой исторический облик из-за отсутствия реставрационных работ. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

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