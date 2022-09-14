Питерские мошенники пытались завладеть имуществом, но были  арестованы полицией

Вчера, 22:19

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Питерские мошенники пытались завладеть имуществом, но были  арестованы полицией
Фото из открытых источников

14 сентября 2022 года в результате оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество) по факту попытки завладения неустановленными лицами правом собственности на квартиру, расположенную на улице Коломенская, сотрудниками полиции задержаны двое граждан, 1965 и 1971 годов рождения.

Они подозреваются в том, что располагая сведениями о смерти собственника недвижимости в декабре 2017 года, по подложным документам заключили фиктивный договор купли-продажи. После этого злоумышленники подали указанный документ в соответствующие государственные органы для регистрации права собственности.

Таким образом, они намеревались похитить имущество, принадлежащее наследникам, стоимостью порядка 5,5 миллионов рублей. В отношении одного из фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй содержится под стражей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку с целью установления дополнительных эпизодов преступной деятельности указанных граждан, а также их причастности к совершению иных противоправных действий.

Источник: 78.мвд.рф

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