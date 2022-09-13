В Экспофоруме стартовал XI Петербургский международный газовый форум

В КВЦ «Экспофорум» сегодня начал работу XI Петербургский международный газовый форум.

В этом году его участниками стали представители 22 стран и 40 российских регионов.

Состоятся бизнес-диалоги Россия-Казахстан, Россия-Африка.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что петербургский форум стал ключевым событием, на котором обсуждаются стоящие перед газовой отраслью задачи. Он отметил, что Петербург с каждым годом усиливает свою роль в ее развитии. «В нашем городе ведется большая научная и проектная работа по разработке новых месторождений. Готовятся высокотехнологичные решения для освоения ресурсов Мирового океана и Арктики. Создаются оборудование и технологии для производства сжиженного природного газа. Совместно со структурами Газпрома успешно реализуется проект «Энерготехнохаб Петербург», который уже привлёк более 400 резидентов из других регионов и государств», – отметил Александр Беглов.

Программа Форума охватывает все направления: геологоразведку, газодобычу, транспортировку, переработку и потребление газа, а также импортозамещение в нефтегазовой промышленности.

Особое внимание будет уделено вопросам добычи газа в арктической зоне, подземного хранения газа, экологии, укрепления диалога между Россией и странами Азии и Африки.

Пленарное заседание «Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых условиях» состоится 15 сентября.

В рамках форума запланирован Молодежный день. Студенты расскажут о своем видении будущего отрасли.

Источник: gov.spb.ru