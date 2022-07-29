«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оказался на втором плане на одном из важнейших праздничных событий России – Дне ВМФ. Президент РФ Владимир Путин не удостоил градоначальника вниманием, что очевидно свидетельствует о недовольстве федерального центра работой губернатора.
В выездной деятельности градоначальника только 13,9% событий связаны с инспектированием объектов или районов. Доля формальных мероприятий при этом составляет 56,9%. К таким выводам можно прийти, если проанализировать деятельность Беглова с 1 февраля по 7 мая. Таким образом, как пишут СМИ, губернатор подтверждает статус «свадебного генерала».
Однако в мероприятии федерального масштаба он не оказался в центре внимания. Градоначальнику даже не позволили идти рядом с президентом во время прогулки по музейно-историческому парку «Остров фортов». После этого Беглов поздравил петербуржцев скромно, в своем Telegram-канале.
Напомним, в рамках мероприятия в Кронштадте Беглов не только оказался «на втором плане», но и пытался спрятаться за спинами гостей, чтобы не попасть в объективы камер журналистов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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