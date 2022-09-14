Депутаты ЗагСа предлагают выплачивать компенсации отдельным категориям сотрудников МЧС

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Члены постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению поддержали проект закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга и Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Концепция проекта предусматривает ежемесячные выплаты в размере 12500 рублей (с последующей индексацией) отдельным категориям сотрудников МЧС. Речь идет о работниках, имеющих стаж в аварийно-спасательной службе и аварийно-спасательных формированиях Петербурга не менее 15 лет, а также участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций по достижении ими возраста 40 лет. Соответствующие выплаты установлены во многих субъектах РФ: в Ленинградской, Саратовской, Ярославской областях, в Ставропольском крае и др. Предлагаемый проект закона позволит устранить дискриминацию профессиональных спасателей Санкт-Петербурга и пробелы нормативно-правового регулирования социальных гарантий спасателей.
Комиссия рассмотрела проект федерального закона «О внесении изменений в статью 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Документ внесен депутатами Госдумы Александром Петровым, Олегом Иванинским, Татьяной Кусайко. Авторы законопроекта предлагают разрешить аптекам расширить ассортимент реализуемой продукции. Инициатива связана с экономической ситуацией в стране и изменившимися условиями поставок лекарственных препаратов, что может привести к снижению оборотных средств аптечных организаций. Принятие законопроекта повысит финансовую устойчивость аптек и расширит возможности для пациентов по приобретению товаров повседневного спроса.
Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным и предусматривает передачу полномочий Правительства Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки населения Пенсионному фонду РФ.
Члены комиссии поддержали обращение Законодательного Собрания Владимирской области «О внесении изменений в Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Речь идет о снижении возраста выхода на пенсию по старости на 5 лет для лиц, принимавших непосредственное участие в подземных испытаниях ядерного оружия, проведении и обеспечении работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.
Источник: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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