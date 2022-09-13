Смольный продолжает покупать автобусы на дизельном топливе и заявлять об экологичности транспортной реформы – СМИ 

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Администрация Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым продолжают заявлять о положительных моментах перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), умалчивая при этом о главных проблемах реформы.
Согласно опубликованному отчету Смольного о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, власти Северной столицы планируют продолжать закупать общественный транспорт на экологически чистом топливе.
Однако «экологичностью» транспортная реформа похвастаться не может.
По информации СМИ, нехватка автобусов привела к необходимости выхода на дороги техники на дизельном топливе, которая выбрасывает в атмосферу вредные вещества.
Напомним, с самого начала НМТО жители Северной столицы ежедневно критикуют Смольный и губернатора Александра Беглова за непродуманные действия при реализации реформы, результатом которой стал дефицит остановок и высококвалифицированных водителей, а также неудобная система оплата в автобусах и многое другое.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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