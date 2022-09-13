Смольный продолжает покупать автобусы на дизельном топливе и заявлять об экологичности транспортной реформы – СМИ 

Администрация Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым продолжают заявлять о положительных моментах перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), умалчивая при этом о главных проблемах реформы.

Согласно опубликованному отчету Смольного о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, власти Северной столицы планируют продолжать закупать общественный транспорт на экологически чистом топливе.

«Проведена подготовительная работа по переходу с 2022 года на новую модель транспортного обслуживания - более экологичную, удобную для маломобильных граждан и инвалидов и доступную для всех льготных категорий населения; спланированы более 90 новых социальных маршрутов, приобретены 122 экологичных и комфортных автобуса среднего и большого класса», — говорится в сообщении.

Однако «экологичностью» транспортная реформа похвастаться не может.

По информации СМИ, нехватка автобусов привела к необходимости выхода на дороги техники на дизельном топливе, которая выбрасывает в атмосферу вредные вещества.

Напомним, с самого начала НМТО жители Северной столицы ежедневно критикуют Смольный и губернатора Александра Беглова за непродуманные действия при реализации реформы, результатом которой стал дефицит остановок и высококвалифицированных водителей, а также неудобная система оплата в автобусах и многое другое.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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