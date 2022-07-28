Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

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Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского парада. В соцсетях горожане активно жалуются на отсутствие соответствующих предупреждений по ряду адресов, которые не были включены в основной список. Из-за этого в городе образовывались пробки, люди опаздывали на работу. Возникли трудности и с работой общественного транспорта, об отмене или изменении маршрутов которого Комтрансом тоже не была предоставлена полная информация.
В связи с проведением репетиции перед Главным военно-морским парадом, который состоится 31 июля в Петербурге, в четверг, 28 июля, движение транспорта по ряду улиц было прекращено. Об этом накануне сообщил Комитет по транспорту в официальной группе во «ВКонтакте». В расписание общественного транспорта тоже были внесены изменения, с подробностями которых можно было ознакомиться на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.
Однако в комментариях к посту петербуржцы отметили, что часть адресов, по которым движение автотранспорта было фактически перекрыто, не попали в список Комтранса. По этой причине многие горожане не смогли заранее спланировать альтернативные маршруты и опоздали на работу.
Аналогичная ситуация произошла и с общественным транспортом, часть маршрутов которого не была внесена в заранее составленный список временных изменений движения.
Кроме того, автомобилисты столкнулись с еще одной неожиданной сложностью – отсутствием возможности припарковать свой личный транспорт на привычных стоянках рядом с местом работы. Им пришлось дополнительно оплачивать парковку в размере 500 рублей, чем горожане были изрядно возмущены.
Учитывая подобное отношение со стороны Смольного к важнейшим вопросам своевременного оповещения горожан о возможных трудностях, многие из них опасаются, что в день проведения военно-морского парада ситуация может повториться. При этом возможности заранее спланировать альтернативные варианты маршрутов из-за отсутствия полных списков изменений у них не будет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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