Выборгского стрелка по дорожным знакам задержала полиция

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13 сентября 2022 года в полицию поступило сообщение о стрельбе на остановке у дома №10 по ул. Железнодорожная в г. Выборг.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержан мужчина, 1987 года рождения, который из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в сторону дорожных знаков. У задержанного изъят пневматический пистолет.
Мужчина доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу
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