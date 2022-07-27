Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), продолжают попадать в ДТП и выходить из строя, угрожая безопасности пассажиров. За две недели третьего этапа транспортной реформы по меньшей мере 16 автобусов попали в сводки происшествий.
Такая тревожная статистика полностью расходится с заявлениями представителей Комтранса о повышении комфорта и безопасности пассажиров в ходе реализации НМТО. Петербуржцы стали опасаться передвигаться по городу на наземном виде транспорта.
Так, с 15 июля два автобуса из 16 сгорели, шесть попали в ДТП с легковушками, один автобус сбил мотоциклиста, три раза виновниками аварии становились сразу два «бирюзовых» автобуса. Еще один инцидент произошел из-за потери колеса, а другой автобус протаранил поребрик. В общей сложности с новым транспортом происходило по одному инциденту в день с начала третьего этапа реформы.
Напомним, инициатором нововведений стал губернатор Петербурга Александр Беглов. К реформе готовились несколько лет, однако чиновники стали реализовывать ее с недочетами и ошибками. Петербуржцы требуют вернуть удобные и быстрые маршрутки, которые исчезли с улиц города в рамках транспортной реформы, однако Смольный не намерен прислушиваться к мнению горожан и продолжает внедрять новую систему.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...Подробнее
Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...Подробнее
Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...Подробнее
Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...Подробнее
Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...Подробнее
Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...Подробнее
Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...Подробнее
Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...Подробнее
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...Подробнее
Комментировать