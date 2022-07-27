Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

27-07-2022, 10:22

0

Image 16+
Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге
Фото: www.gov.spb.ru

Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), продолжают попадать в ДТП и выходить из строя, угрожая безопасности пассажиров. За две недели третьего этапа транспортной реформы по меньшей мере 16 автобусов попали в сводки происшествий.

Такая тревожная статистика полностью расходится с заявлениями представителей Комтранса о повышении комфорта и безопасности пассажиров в ходе реализации НМТО. Петербуржцы стали опасаться передвигаться по городу на наземном виде транспорта.

Так, с 15 июля два автобуса из 16 сгорели, шесть попали в ДТП с легковушками, один автобус сбил мотоциклиста, три раза виновниками аварии становились сразу два «бирюзовых» автобуса. Еще один инцидент произошел из-за потери колеса, а другой автобус протаранил поребрик. В общей сложности с новым транспортом происходило по одному инциденту в день с начала третьего этапа реформы.

Напомним, инициатором нововведений стал губернатор Петербурга Александр Беглов. К реформе готовились несколько лет, однако чиновники стали реализовывать ее с недочетами и ошибками. Петербуржцы требуют вернуть удобные и быстрые маршрутки, которые исчезли с улиц города в рамках транспортной реформы, однако Смольный не намерен прислушиваться к мнению горожан и продолжает внедрять новую систему.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Вчера, 19:28

Петербургский Госпиталь для ветеранов войн возобновляет госпитализацию ковид-пациентов

Вчера, 07:04

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

27-07-2022, 10:22

До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

27-07-2022, 08:39

Страх увольнения мотивирует жителей Петербурга более активно размещать резюме в Интернете

26-07-2022, 15:39

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

Противниками бегловской «реновации» заинтересовалась полиция

25-07-2022, 16:44

За строительство нового студенческого общежития в Петербурге Высшая школа экономики заплатит без малого миллиард рублей

24-07-2022, 23:49

В Приморском районе Петербурга ночной конфликт перерос в стрельбу. Пострадавший отправился в больницу, а стрелок сам явился в полицию

24-07-2022, 21:19

Одиозная жена владельца «Метр Девелопмент Групп» критиковала российское законодательство

24-07-2022, 15:05

После разбирательств с применением лома и молотка, двое жителей Санкт-Петербурга с разбитыми головами отправились в больницу

24-07-2022, 05:29

К петербургской клинике привезли мужчину, раненного в ягодицу. Спустя два часа пациент скончался

23-07-2022, 23:44

Смольный тормозит создание сайта фонда «Победа» для помощи Мариуполю

22-07-2022, 10:42

Петербургский суд огласил приговор местному жителю, который «заминировал» магазин, где ему не разменяли тысячу рублей

21-07-2022, 21:54

«Взлётная полоса»: без малого восемьсот студентов из Санкт-Петербурга прошли стажировку в аэропорту Пулково

21-07-2022, 14:44

Смольный пытается закрыть одну из лучших школ в Петербурге

21-07-2022, 11:03

Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына

20-07-2022, 23:29

Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

20-07-2022, 12:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

27-07-2022, 10:22

0

Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...

Подробнее
Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

0

Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...

Подробнее
Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Вчера, 19:28

0

Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...

Подробнее
До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

27-07-2022, 08:39

0

Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...

Подробнее
Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

0

Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...

Подробнее
Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Вчера, 14:09

0

Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

27-07-2022, 15:59

0

Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...

Подробнее
В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

0

Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...

Подробнее
Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

27-07-2022, 21:49

0

Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...

Подробнее
Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

28-07-2022, 16:14

0

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...

Подробнее