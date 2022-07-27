Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), продолжают попадать в ДТП и выходить из строя, угрожая безопасности пассажиров. За две недели третьего этапа транспортной реформы по меньшей мере 16 автобусов попали в сводки происшествий.

Такая тревожная статистика полностью расходится с заявлениями представителей Комтранса о повышении комфорта и безопасности пассажиров в ходе реализации НМТО. Петербуржцы стали опасаться передвигаться по городу на наземном виде транспорта.

Так, с 15 июля два автобуса из 16 сгорели, шесть попали в ДТП с легковушками, один автобус сбил мотоциклиста, три раза виновниками аварии становились сразу два «бирюзовых» автобуса. Еще один инцидент произошел из-за потери колеса, а другой автобус протаранил поребрик. В общей сложности с новым транспортом происходило по одному инциденту в день с начала третьего этапа реформы.

Напомним, инициатором нововведений стал губернатор Петербурга Александр Беглов. К реформе готовились несколько лет, однако чиновники стали реализовывать ее с недочетами и ошибками. Петербуржцы требуют вернуть удобные и быстрые маршрутки, которые исчезли с улиц города в рамках транспортной реформы, однако Смольный не намерен прислушиваться к мнению горожан и продолжает внедрять новую систему.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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