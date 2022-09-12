Смольный законом о КРТ обвалил цены на «хрущевки» в Петербурге

Цены на вторичное жилье в домах, теоретически попадающих под «реновацию» в Петербурге, опустились в среднем на 30 тысяч рублей за квадратный метр в период с апреля по август этого года.

Эксперты обвиняют в обвале цен Смольный и «сырой» закон о КРТ, в спешке принятый ЗакСом. После многочисленных жалоб петербуржцев Беглов решил его «заморозить» до 2024 года, однако для людей, собиравшихся продать свое жилье, это не радостное известие. К тому моменту цены могут опуститься еще ниже, а ведь большинство панельных хрущевок расположены рядом с метро. Соответственно, падающая стоимость квадратного метра делает их продажу бессмысленной.

Ранее «реновацию» по-бегловски критиковали как жители города, так и профильные эксперты. Все они отмечали несоответствие заявлений чиновников с текстом закона. Например, в нем не было формулировок про этажность домов, и никто не видел карту территорий, о которых говорится в законе.

Пока общество бурно обсуждало законопроект, Беглов постарался максимально отстраниться от данной темы. Массовая критика «реновации» вынудила его «сдать назад». Эксперты в том числе связывают это решение с недостатком доверия жителей города на Неве к градоначальнику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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