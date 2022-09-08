Функционалу Единой карты петербуржца добавили опцию рассылки спама

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о расширении функционала Единой карты петербуржца. Теперь, помимо прочих услуг, ее «научат» рассылать спам.
В информационной системе Единой карты петербуржца (ЕКП) появятся новые опции, такие как: формирование в электронном виде соцсертификатов на получение госуслуг; предоставление сведений об оказании соцуслуг на дому. При этом самые активные пользователи получат баллы, которые можно будет обменивать на бонусы из «Магазина поощрений ЕКП».
Правда, основной функционал ЕКП пока работает не очень хорошо. Изначально обещали, с ее помощью можно будет ездить на общественном транспорте Петербурга по сниженным тарифам. Однако до сих пор эта функция реализована некорректно - горожане жалуются, что вместо обещанных 40 рублей в автобусе со счета карты списывают 60 рублей, а в метро - 45 рублей вместо 35.
Причем петербуржцам приходится самим переключать карту с режима «метро» на «автобус», поскольку ни сама карта, ни валидаторы различий между видами транспорта делать не умеют.
Смольный запустил проект ЕКП 3 года назад - за это время карта так и не стала удобной в использовании, как это обещала команда Беглова. Сегодня она имеет множество «багов», а новые функции вообще больше похожи на распространителей спама.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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