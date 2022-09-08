Функционалу Единой карты петербуржца добавили опцию рассылки спама

Сегодня, 14:24

0

Image 16+
Функционалу Единой карты петербуржца добавили опцию рассылки спама
Фото из открытых источников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о расширении функционала Единой карты петербуржца. Теперь, помимо прочих услуг, ее «научат» рассылать спам.

В информационной системе Единой карты петербуржца (ЕКП) появятся новые опции, такие как: формирование в электронном виде соцсертификатов на получение госуслуг; предоставление сведений об оказании соцуслуг на дому. При этом самые активные пользователи получат баллы, которые можно будет обменивать на бонусы из «Магазина поощрений ЕКП».

Правда, основной функционал ЕКП пока работает не очень хорошо. Изначально обещали, с ее помощью можно будет ездить на общественном транспорте Петербурга по сниженным тарифам. Однако до сих пор эта функция реализована некорректно - горожане жалуются, что вместо обещанных 40 рублей в автобусе со счета карты списывают 60 рублей, а в метро - 45 рублей вместо 35.

Причем петербуржцам приходится самим переключать карту с режима «метро» на «автобус», поскольку ни сама карта, ни валидаторы  различий между видами транспорта делать не умеют.

Смольный запустил проект ЕКП 3 года назад - за это время карта так и не стала удобной в использовании, как это обещала команда Беглова. Сегодня она имеет множество «багов», а новые функции вообще больше похожи на распространителей спама.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Функционалу Единой карты петербуржца добавили опцию рассылки спама

Сегодня, 14:24

Грязные сидения, громкая система оповещения и другие проблемы новых автобусов создают дискомфорт петербуржцам

Вчера, 13:43

Новый отопительный сезон в Петербурге может начаться с прорыва теплосетей

8-09-2022, 20:55

Губернатор Петербурга не удосужился согласовать качественные фото ко Дню памяти жертв блокады

8-09-2022, 10:44

Коррупция в органах исполнительной власти Петербурга носит системный характер – политолог Соловейчик

7-09-2022, 21:33

Власти Петербурга из-за коррупционного фактора не могут избавиться от опасного борщевика

7-09-2022, 15:25

Инициатива с Общественным штабом по реновации в Петербурге оказалась неудачной

6-09-2022, 20:56

Смольный не оценил патриотический порыв петербуржцев: раздававших Z-значки активистов прогнала охрана

6-09-2022, 14:36

Политолог Мазур констатировал падение доверия народа к губернатору Беглову

5-09-2022, 20:17

Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге

3-09-2022, 16:39

Депутат Дмитриева раскритиковала Смольный за транспортный коллапс в День знаний

1-09-2022, 13:18

Запуск онлайн-навигатора не улучшит диалог бизнеса с властями Петербурга

31-08-2022, 17:57

В Петербурге пройдут испытания третьей назальной вакцины от коронавируса

31-08-2022, 14:24

Инвесторы не хотят вкладываться в непривлекательные для бизнеса проекты программы Смольного «рубль за метр»

30-08-2022, 22:05

Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

30-08-2022, 13:19

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

29-08-2022, 16:11

Закрытость Смольного при обсуждении Генплана приведет к напряжению в обществе – Пашковский

28-08-2022, 12:19

Разбитые детские площадки превращают Петербург в «захолустье»

27-08-2022, 17:59

Петербуржцы назвали «произволом» снос флигелей особняка Салтыковой после начала расследования СК

25-08-2022, 13:59

Смольный отдает выгодные контракты «дорожному картелю»?

24-08-2022, 14:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

10-09-2022, 17:11

0

Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал не переживать авторов статей Gulagu.net, которых обвиняют в...

Подробнее
Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

10-09-2022, 11:34

0

Национальная государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines в рамках расширения своей маршрутной сети...

Подробнее
Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

10-09-2022, 15:19

0

Российские войска в тяжелой ситуации под Харьковом, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он...

Подробнее
Сообщается о вхождении противника в Красный Лиман на севере Донбасса

Сообщается о вхождении противника в Красный Лиман на севере Донбасса

10-09-2022, 15:49

0

На фоне полной информационной тишины со стороны Минобороны РФ главным источником новостей с фронта в эти дни стали...

Подробнее
В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

Вчера, 13:39

0

Джозеф Ная, автор статьи в Project Syndicate, оценил риски ядерной войны на планете и пришел к выводу, что она...

Подробнее
Сивков заявил, что целью ВС РФ на харьковском направлении было выманить ударную группировку ВСУ

Сивков заявил, что целью ВС РФ на харьковском направлении было выманить ударную группировку ВСУ

10-09-2022, 22:09

0

Ситуация в Украине, где проходит специальная военная операция, лишила многих граждан спокойствия. Новости об успехах...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

WarGonzo: ВСУ сейчас всего в 7 километрах от Купянска

WarGonzo: ВСУ сейчас всего в 7 километрах от Купянска

9-09-2022, 18:19

0

Руководитель телеграм-канала WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов заявил о том, что бойцы Вооруженных Сил...

Подробнее
Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово

Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово

10-09-2022, 15:39

0

Корреспондент издания Readovka сообщает о том, что жители Сватово, сотрудничавшие с пророссийскими властями, начали...

Подробнее
Украинские СМИ сообщили, что российская ракета от ЗРК С-300 ударила по «морской» цели

Украинские СМИ сообщили, что российская ракета от ЗРК С-300 ударила по «морской» цели

10-09-2022, 23:19

0

На фоне контрнаступления ВСУ на юге и в Харьковской области российские военные нанесли удар зенитной ракетой от ЗРК...

Подробнее
На подступах к Изюму начались ожесточенные бои

На подступах к Изюму начались ожесточенные бои

10-09-2022, 09:04

0

Ожесточенные бои между бойцами ВСУ и ВС РФ завязались на подступах к городу Изюм, что в Харьковской области. По данным...

Подробнее