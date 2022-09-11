Отсутствие единых тарифов у Смольного привело в низкому качеству еды в Горбольнице №40

Сегодня, 12:33

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Отсутствие единых тарифов у Смольного привело в низкому качеству еды в Горбольнице №40
Фото из открытых источников

Комбинат «Артис-Детское питание» будет доставлять питание в Городскую больницу №40. Таким оказался результат тендера в Курортном районе Петербурга. «Артис-Детское питание» будет работать в пищеблоке учреждения до конца 2022 года несмотря на многочисленные жалобы.

Пациенты неоднократно жаловались на качество питания в больнице в 2021 году. Среди основных проблем – занижение массы блюд. Также пищу перевозили в посуде, не предназначенной для таких целей.

Главврач обратил внимание и на то, что в тарелках пациентов отсутствуют определенные ингредиенты. Например, они получали борщ без свеклы или плов без мяса.

Примечательно, что именно Курортный район пользуется особым вниманием губернатора Александра Беглова. Он управлял местной администрацией ранее. Глава комздрава Дмитрий Лисовец и вовсе был заместителем главврача больницы №40. Такие «связи» дают основание полагать, что в Смольном знают о проблеме. Смена поставщика питания могла бы улучшить ситуацию, однако в администрации района все же выбрали именно «Артис-Детское питание».

Наиболее вероятно, другие комбинаты не заинтересованы в работе на больницу из-за низких цен. Есть основания полагать, что именно заниженная стоимость порций сказывается на качестве. К такому выводу пришли журналисты в результате своего расследования.

Стоит отметить, что в Смольном не установили единый тариф. Этот показатель высчитывается исходя из рыночной ситуации. Однако такого преимущества у больницы №40 нет. Они заключают контракты на основе запроса коммерческих предложений от комбинатов. У кого запрашивать предложения, медицинские организации и районные чиновники решают сами, поэтому цены значительно разнятся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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