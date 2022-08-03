Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ

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Представитель Движения гражданский инициатив, политолог Владимир Соловейчик считает, что непродуманный закон о КРТ может создать почву для протестов в Петербурге.
Политолог уверен, что патриоты своей страны могут начать сомневаться в адекватности властей Петербурга, если их будут насильно выселять из квартир, не предоставляя равноценной замены. Застройщики обязаны учитывать интересы горожан. Протесты в настоящее время недопустимы — они могут быть на руку противнику.
ЗакС принял закон о КРТ 29 июня. Он вызвал широкий общественный резонанс. Петербуржцы считают, что это самая скандальная инициатива Смольного. Жителей города возмущает, что дома, попадающие под реновацию, могут сноситься без учета их реальной степени износа. Для попадания дома в программу КРТ достаточно согласия двух третей собственников жилья в многоэтажке. Горожан не устраивает и то, что в законе о КРТ ничего не сказано о границах расселения жителей «хрущевок». Им могут предоставить квартиру в любом районе в черте Петербурга — в том числе и за КАД в пригородах.
Недовольство петербуржцев абсолютно обосновано. Никому не захочется добровольно переезжать из зеленого района недалеко от центра города с развитой инфраструктурой на окраину Северной столицы, где даже нет метро. Жители города не верят обещаниям спикера ЗакСа Александра Бельского, что застройщики смогут договориться с владельцами квартир в «хрущевках». Во всех районах города, где есть дома, которые могут попасть в программу КРТ, создаются объединения инициативных граждан, готовых бороться за свои права.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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