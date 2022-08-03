Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ

Недовольство петербуржцев законом о комплексном развитии территорий (КРТ) ставит под угрозу стабильность «тыла» в период СВО, что совершенно недопустимо в условиях санкционного и информационного давления Запада.

Представитель Движения гражданский инициатив, политолог Владимир Соловейчик считает, что непродуманный закон о КРТ может создать почву для протестов в Петербурге.

«Это уже политический аргумент. В тех условиях, когда большинство наших граждан выступает с патриотических позиций, поддерживает наших солдат и офицеров и готово сделать все для победы над общим врагом, создавать протестные настроения в тылу означает прямой подрыв обороноспособности нашей страны, а комплексное развитие территорий в интересах застройщиков и связанных с ними чиновников как раз фактически может рассматриваться именно так», — приводит слова Владимира Соловейчика издание "piternews24.ru".

Политолог уверен, что патриоты своей страны могут начать сомневаться в адекватности властей Петербурга, если их будут насильно выселять из квартир, не предоставляя равноценной замены. Застройщики обязаны учитывать интересы горожан. Протесты в настоящее время недопустимы — они могут быть на руку противнику.

«Фактически людей сейчас провоцируют на массовые протесты, которые на руку исключительно украинским неонацистам и странам НАТО, а все из-за безразмерных аппетитов застройщиков и связанных с ними чиновников, которые не думают о людях, а думают о своих карманах», — подчеркнул Соловейчик.

ЗакС принял закон о КРТ 29 июня. Он вызвал широкий общественный резонанс. Петербуржцы считают, что это самая скандальная инициатива Смольного. Жителей города возмущает, что дома, попадающие под реновацию, могут сноситься без учета их реальной степени износа. Для попадания дома в программу КРТ достаточно согласия двух третей собственников жилья в многоэтажке. Горожан не устраивает и то, что в законе о КРТ ничего не сказано о границах расселения жителей «хрущевок». Им могут предоставить квартиру в любом районе в черте Петербурга — в том числе и за КАД в пригородах.

Недовольство петербуржцев абсолютно обосновано. Никому не захочется добровольно переезжать из зеленого района недалеко от центра города с развитой инфраструктурой на окраину Северной столицы, где даже нет метро. Жители города не верят обещаниям спикера ЗакСа Александра Бельского, что застройщики смогут договориться с владельцами квартир в «хрущевках». Во всех районах города, где есть дома, которые могут попасть в программу КРТ, создаются объединения инициативных граждан, готовых бороться за свои права.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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