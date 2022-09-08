Грязные сидения, громкая система оповещения и другие проблемы новых автобусов создают дискомфорт петербуржцам

Переход на новую систему транспортного обслуживания (НМТО) доставил много проблем жителям Санкт-Петербурга, которые продолжают жаловаться на неработающие табло новых автобусов, грязные салоны и многое другое.

В социальных сетях и на портале «Наш Санкт-Петербург» горожане регулярно сообщают чиновникам Смольного и лично губернатору Александру Беглову о неудобствах «лазурных».

«Пинает коробка передач. Автобус просто дергается при движении, начале движения, торможении, в пробке. Автобус не разгоняется больше 30 км/ч — пассажиры в место назначения приезжают измученными», — написал на портале «Наш Санкт-Петербург» о маршруте № 197 житель поселка Шушары.

Об аналогичной проблеме сообщила жительница муниципального округа Урицк в Красносельском районе. По ее словам, во время следования по маршруту № 2а автобус с номером 6370 издавал сильный шум. Кроме того, она отметила громкую систему оповещения, которая создавала дискомфорт окружающим.

«Маршрут 2а, борт № 6370. Сильный гул от автобуса и громкое озвучивание остановок, ехать не комфортно. Требуется уменьшить громкость автоинформатора и провести диагностику данного транспортного средства», — говорится в сообщении петербурженки.

Также петербуржцы отмечают грязные сидения в салоне «лазурных» автобусов, неработающие табло с указанием места следования и вмятины на корпусе транспортных средств. Все это заставляет горожан задумываться о необходимости и целесообразности НМТО, которую так активно продвигают чиновники.

Напомним, транспортная реформа началась еще 1 апреля. Чиновники из Смольного обещали улучшение качества пассажироперевозок, но получилось наоборот.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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