Грязные сидения, громкая система оповещения и другие проблемы новых автобусов создают дискомфорт петербуржцам

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Переход на новую систему транспортного обслуживания (НМТО) доставил много проблем жителям Санкт-Петербурга, которые продолжают жаловаться на неработающие табло новых автобусов, грязные салоны и многое другое.
В социальных сетях и на портале «Наш Санкт-Петербург» горожане регулярно сообщают чиновникам Смольного и лично губернатору Александру Беглову о неудобствах «лазурных».
Об аналогичной проблеме сообщила жительница муниципального округа Урицк в Красносельском районе. По ее словам, во время следования по маршруту № 2а автобус с номером 6370 издавал сильный шум. Кроме того, она отметила громкую систему оповещения, которая создавала дискомфорт окружающим.
Также петербуржцы отмечают грязные сидения в салоне «лазурных» автобусов, неработающие табло с указанием места следования и вмятины на корпусе транспортных средств. Все это заставляет горожан задумываться о необходимости и целесообразности НМТО, которую так активно продвигают чиновники.
Напомним, транспортная реформа началась еще 1 апреля. Чиновники из Смольного обещали улучшение качества пассажироперевозок, но получилось наоборот.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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