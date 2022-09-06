Новый отопительный сезон в Петербурге может начаться с прорыва теплосетей

Сегодня, 20:55

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Новый отопительный сезон в Петербурге может начаться с прорыва теплосетей
Фото из открытых источников

Начало отопительного сезона в Петербурге может обернуться прорывом труб. Причиной служит большой износ коммуникаций и нежелание властей проводить ремонтные работы вовремя.

Периодическое подтапливание началось с 8 сентября. Таким образом, жилые дома будут постепенно подключать к центральной системе отопления. При этом износ теплотрасс сегодня составляет 44%, поэтому есть основания полагать, что период начнется с прорывов.

Например, ранее подобный инцидент произошел на Измайловском проспекте. Два человека погибли, а два автомобиля провалились в образовавшуюся дыру. Примечательно, что в тот момент Смольном решили начать отопительный сезон раньше на месяц. 

Произошедшая в прошлом году ситуация напоминает то, что происходит сегодня. Однако на этот раз чиновники подключили отопление раньше обычного из-за рекордно низких показателей температуры. Учитывая то, что несколько дней назад уже зафиксирован прорыв трубы, подобных инцидентов стоит ожидать в ближайшее время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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