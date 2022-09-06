Губернатор Петербурга не удосужился согласовать качественные фото ко Дню памяти жертв блокады

Пресс-служба Смольного решила проиллюстрировать День памяти жертв блокады Ленинграда одинаковыми размытыми фотографиями из Википедии.

Десятки районных сайтов Северной столицы 8 сентября разместили текст речи губернатора Александра Беглова со снимками ко Дню памяти жертв блокады. Однако пользователи Сети отметили, что снимки плохого качества и взяты банально из Википедии. Это случилось, потому что градоначальник так и не согласовал нормальные фото.

«По-видимому, для чиновников и Беглова день настолько важный, что можно налепить «горбатого» и забыть. Зачем напрягаться лишний раз», — возмутились петербуржцы в соцсетях.

Источники в Смольном утверждают, что снимки из Википедии появились в официальном релизе, поскольку губернатор отказался согласовывать другие изображения.

«Пресс-служба пыталась добиться согласования снимков с прошлого Дня памяти больше недели. Однако, губернатор сказал, что это неважно, и не согласовал материалы для размещения в СМИ», — заявил источник.

Также существует подозрение, что в этом году Беглов решил не посещать памятные мероприятия, так как он только вернулся из поездки в Карелию и «чувствует себя уставшим».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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