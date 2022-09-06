Губернатор Петербурга не удосужился согласовать качественные фото ко Дню памяти жертв блокады

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Пресс-служба Смольного решила проиллюстрировать День памяти жертв блокады Ленинграда одинаковыми размытыми фотографиями из Википедии.
Десятки районных сайтов Северной столицы 8 сентября разместили текст речи губернатора Александра Беглова со снимками ко Дню памяти жертв блокады. Однако пользователи Сети отметили, что снимки плохого качества и взяты банально из Википедии. Это случилось, потому что градоначальник так и не согласовал нормальные фото.
Источники в Смольном утверждают, что снимки из Википедии появились в официальном релизе, поскольку губернатор отказался согласовывать другие изображения.
Также существует подозрение, что в этом году Беглов решил не посещать памятные мероприятия, так как он только вернулся из поездки в Карелию и «чувствует себя уставшим».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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