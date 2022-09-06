Коррупция в органах исполнительной власти Петербурга носит системный характер – политолог Соловейчик

Коррупция есть практических во всех органах исполнительной власти в Петербурге. Даже некоторые принимаемые в городе законы дают возможность заработать на их реализации. Чтобы искоренить ее, нужна системная работа, считает политолог и представитель Движения гражданских инициатив, политолог Владимир Соловейчик.

«Я думаю, что коррупция распределена по чиновничьему слою достаточно равномерно, вне зависимости от курируемой тем или иным чиновником отрасли. Более того, у нас ведь в городе администрация предлагает и приводит в силу нормативные акты, которые сами по себе носят серьезную опасность коррупции», — уверен Соловейчик.

Речь идет о законе о «Комплектном развитии территорий» (КРТ), который предусматривает снос панельных домов 1957-1970 годов строительства. По словам Соловейчика, инициатива дает «зеленый свет коррупции» в ущерб жителям города. При этом под действие закона Смольного может попасть до миллиона жителей города.

При этом справиться с коррупцией в органах исполнительной власти Петербурга не смогут даже правоохранители, считает Соловейчик.

«Но одних только усилий правоохранителей в этом отношении мало, должна быть системная работа в том числе и по принятию таких нормативных актов, которые бы изначально на старте закрывали коррупционные лазейки для сговора чиновников и застройщиков, как это имеет место в законе о КРТ», — подытожил политолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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