Развитее благоустройства стало одной из самых проблемных сфер в Северной столице. Смольный до сих пор не смог организовать работу по содержанию зеленых зон и организовать борьбу с зарослями борщевика. СМИ уверены, что это напрямую связанно с коррупционным фактором.

Напомним, что портал Newia сообщал, что коммунальщики во время покоса газонов повреждают деревья и кустарники в различных районах Петербурга. Горожане пишут соответствующие обращения на портал «Наш Санкт-Петербург».

Однако на сегодняшний день острой проблемой остается распространение борщевика. Ядовитое растение неоднократно замечали на территориях детских площадок, парков и в историческом центре мегаполиса. Губернатор Александр Беглов обещал принять эффективные меры в борьбе с ним, но реализовано обещание не было.

По данным Комитета по благоустройства, в Северной столице «заражены» около 40 гектаров парковых зон. По какой причине Смольный не начал уничтожать борщевик — неизвестно.

На официальной странице Комблага в соцсетях горожане выразили недоумение из-за неисчезающих зарослей опасного растения. Несмотря на достаточное финансирование, петербуржцы продолжают жаловаться на заросли борщевика.

«Вообще-то, чтобы истребить борщевик, не нужно 40 миллионов. А нужно несколько садовников с лопатами и грабельками, которые аккуратно выкопают корневища. Так что борщевик — лучший друг наших благоустроителей, помогает им освоить наши налогоплательщицкие миллиончики. Уважаемый Комитет! Этот пост в очередной раз доказывает, что-либо в составе Комитета нет ни одного профессионала, либо там засели коррупционеры и пилят наше бабло вместо того, чтобы заниматься озеленением», — отметил пользователь Сети.

Преградой комитета в выполнении своих обязанностей, вероятно, является коррупционная составляющая. СМИ сообщали, что жители Северной столицы с недоверием относятся к сфере городского благоустройства и озеленения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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