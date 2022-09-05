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Развитее благоустройства стало одной из самых проблемных сфер в Северной столице. Смольный до сих пор не смог организовать работу по содержанию зеленых зон и организовать борьбу с зарослями борщевика. СМИ уверены, что это напрямую связанно с коррупционным фактором.
Напомним, что портал Newia сообщал, что коммунальщики во время покоса газонов повреждают деревья и кустарники в различных районах Петербурга. Горожане пишут соответствующие обращения на портал «Наш Санкт-Петербург».
Однако на сегодняшний день острой проблемой остается распространение борщевика. Ядовитое растение неоднократно замечали на территориях детских площадок, парков и в историческом центре мегаполиса. Губернатор Александр Беглов обещал принять эффективные меры в борьбе с ним, но реализовано обещание не было.
По данным Комитета по благоустройства, в Северной столице «заражены» около 40 гектаров парковых зон. По какой причине Смольный не начал уничтожать борщевик — неизвестно.
На официальной странице Комблага в соцсетях горожане выразили недоумение из-за неисчезающих зарослей опасного растения. Несмотря на достаточное финансирование, петербуржцы продолжают жаловаться на заросли борщевика.
Преградой комитета в выполнении своих обязанностей, вероятно, является коррупционная составляющая. СМИ сообщали, что жители Северной столицы с недоверием относятся к сфере городского благоустройства и озеленения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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